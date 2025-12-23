市場喜迎「聖誕老人行情」美股四大指數全收漲 台積電ADR漲1.5％

美股4大指數22日全部收漲，台積電ADR上漲1.50％，收在293.28美元。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 對AI（人工智慧）的樂觀情緒未退，加上美國通膨數據低於預期提振市場對降息的期待，因為耶誕假期而縮短的交易週首日科技類股持續反彈回升，美國股市4大指數22日全部收漲，標普500指數11大類股幾乎全數收高，其中科技、能源與原物料族群表現相對突出。費城半導體指數單日漲幅超過1%，台積電ADR上漲4.33美元，漲幅為1.50％，收在293.28美元。

綜合外媒報導，AI指標股再度扮演多頭火車頭角色，AI晶片龍頭輝達已告知中國客戶，目標在明年2月中旬農曆新年假期前開始向中國出貨H200晶片，輝達22日股價續揚；記憶體族群同步走高，記憶體晶片大廠美光受惠於財測展望與需求回溫預期，帶動整體半導體氣氛轉佳。除科技股外，金融、能源與原物料類股也在商品價格回升下獲得買盤青睞。

此外，歷史經驗顯示，年底「聖誕行情」期間美股表現相對偏強，市場俗稱的「聖誕老人行情」往往帶來偏多氛圍。今年在AI樂觀情緒、美國經濟展現韌性，以及市場對利率政策轉向的期待下，美股主要指數距離前高僅一步之遙，也間接為亞洲股市提供正面指引。

美股22日收盤，道瓊工業指數上揚227.79點或0.47%，收在48362.68點。標準普爾指數上漲43.99點或0.64%，收在6878.49點。以科技股為主的那斯達克指數走揚121.21點或0.52%，收在23428.83點。費城半導體指數揚升77.71點或1.10%，收在7145.57點。

