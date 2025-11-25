市場回溫最壞情況已過 台經院：10月景氣走升但有「這地雷」

台經院景氣預測中心主任孫明德分析，與AI相關的電子產業帶動台灣出口不斷升高。（本刊資歷照）

台灣經濟研究院今（25）日公布10月景氣動向調查，製造業、服務業和營建業營業氣候測驗點均同步走升。台經院景氣預測中心主任孫明德分析，隨著對等關稅大致塵埃落定，對市場的不確定性逐漸降低，最壞情況已過，不過他也提醒，台灣今年亮眼的出口成績，如果美國總統川普在明年看到我們今年一整年的貿易順差，恐怕會有什麼新的貿易對策要「跟台灣討論」。

孫明德表示，現在製造業科技獨秀、傳產有壓力，目前AI支撐了整個電子業，但化學與鋼鐵等傳統產業因價格競爭，低迷不振；出口產品領域，資通視聽產品10月大爆發，過去說三分天註定、七分靠打拚，但現在台灣的出口有8成是電子資通訊，其他的傳產全都被壓在5％以下，非常掙扎。

服務業方面，目前百貨公司週年慶、10月突然多了連續假期，還有台中某指標性百貨公司回復營業，對內需消費有明顯幫助，近半數的餐飲旅遊業者對未來樂觀看待。孫明德提到，車市表現由負轉正，這是比較沒想到的，但也可能是因為去年基期太低。

營建業方面，雖然房市還是比較冷一點，但公共建設撐住了，讓製造業、服務業和營建業營業氣候測驗點均同步走升，其中製造業為91.37點，月增0.25點，服務業增2.89 點至88.42點，營建業98.62點，較上月上升1.69點。

近來金融市場比較混亂，台經院研究六所所長吳孟道表示，目前美國聯準會（Fed）發表了鴿派說法，讓美股帶動台股上漲，但目前降息與否還是意見分歧，因為就業市場疲軟，需要降息刺激，但另一方面仍擔心通膨，在前景不明朗之下，預計Fed的態度會偏向保守，整體貨幣政策會朝向寬鬆前進，會對股市有激勵作用，但如果今年降得多，明年就會降得少，所以不要看短期因素，要持續關注美國的消費市場是否出狀況。

