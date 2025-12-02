市場地下室藏職業天九賭場！板橋警深夜攻堅查獲毒品、大批賭資、21人到案

【警政時報 徐煜勝/新北報導】新北市板橋區一處市場竟暗藏職業天九牌賭場！警方長期掌握情資並蒐證後，於昨（1日）深夜持搜索票強勢攻堅，一舉逮捕主持、把風與清注等3名工作人員，以及18名賭客，現場並查扣賭資、抽頭金、毒品與監視器主機等多項證物，成功瓦解暗藏於市區中心、伪裝成市場一角的不法賭博據點。

警方帶回賭場工作人員。（記者徐煜勝翻攝）

門禁森嚴、雙監視器把風 市場暗巷竟成賭博溫床

板橋分局指出，53歲許姓主嫌在市場地下室經營職業天九賭場，為躲避查緝，賭場外層設有兩道門禁、監視器與把風人員，出入嚴格控管，僅限熟客才能進場下注。警方多次前往周邊勘查，賭場偽裝深、戒備重，使得蒐證相當不易。

然而，經過長時間掌握動態與監控出入，警方確認賭場日期固定、人流穩定，終於向新北地檢署聲請搜索票獲准，準備伺機攻堅。

深夜8點攻堅 賭客慌喊「輸錢又被抓！」

昨晚8時許，多名執法人員依標準隊形突入市場地下室，一進門便見賭客人心惶惶，有人甚至忍不住抱頭大喊：「慘了！輸錢又被警察抓，真倒楣！」警方當場查扣證物賭資69萬元、抽頭金4萬元、天九牌、骰子、清注帳冊、點鈔機、監視器主機與鏡頭2支、二級毒品依托吡酯、安非他命。警方指出，現場查獲毒品，顯示賭場不僅是賭博聚點，更與毒品文化相互混雜，危害社區治安。

21人到案 主嫌等3人送辦、18名賭客裁罰

清查後警方共帶回21人，在清查後即逮捕主持賭局的53歲許男與把風的55歲謝男、清注的29歲林男，許男等3人依《賭博罪》移送新北地檢署偵辦；18名賭客則依《社會秩序維護法》裁罰。

警方：持續掃蕩不法賭毒 呼籲民眾通報可疑場域

板橋分局強調，為維護社區安全，警方絕不容許任何賭博與毒品場所在轄區內滋生，將持續強化查緝力道，並呼籲民眾若發現可疑出入或深夜異常聚集，務必即時通報警方，一同建立社區防護網，共同打擊犯罪。

