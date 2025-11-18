市場外「未登錄肉攤」領不到非洲豬瘟補助？ 桃市府承諾「會一起照顧」

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】非洲豬瘟疫情期間攤商受創嚴重，中央雖已針對市場內肉品攤位推出每攤3萬元補助，但對於未設籍於傳統市場、在市場外經營的肉品攤販，補助卻「無門可申」。桃園市議員彭俊豪今（18）日在市議會質詢時呼籲市府，應比照中央補助原則，將市場外同樣配合停業的攤商納入協助範圍，「不能讓守法配合的攤商成為防疫的犧牲者」。

桃園市長張善政（左）、桃園市議員彭俊豪（右）。（圖／桃園市議會議事錄影）

彭俊豪指出，非洲豬瘟禁運期間，許多肉品攤商為配合防疫政策主動停業，導致營收中斷、貨品報廢，損失難以估算。雖然中央補助政策讓部分市場內攤商獲得紓困，但仍有許多無法登錄在公有市場系統內的攤販被排除在外，「他們一樣配合防疫，卻沒有人照顧，這樣不公平」，呼籲市府應主動造冊、設法補助，讓攤商能安心過年。

對此，經濟發展局長張誠回應，目前公有及列管市場內共有450攤肉攤，補助名單已完成彙整並啟動發放程序；至於市場外攤商部分，確實因未立案難以掌握名單，且中央尚未釐清認定標準，不便直接補助，但市府已與六都聯繫，研擬共同標準，一旦取得共識將立即辦理。

桃園市經濟發展局長張誠（左）、桃園市議員彭俊豪（右）。（圖／桃園市議會議事錄影）

市長張善政則表示，市府理解攤商困境，「能幫的地方一定盡量幫」，並強調會在法令許可範圍內尋求可行方式，協助未登錄攤商獲得補助。他也承諾，市府將加快討論速度，「盡快擬定認定標準、完成造冊，讓受影響的攤商都能在年前領到補助，安心過節」。

