市場好物優化 分享好味道

市場處推出「台南好呷市」之「市場好物優化PLUS」活動，希望以往隱身在市場的好產品，透過評選推廣，提升整體能見度。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟、翁順利∕台南報導

推動台南傳統市場轉型升級，經發局市場處舉辦第二屆「台南好呷市」之「市場好物優化PLUS」活動，希望協助隱身在市場內的「好物」，透過強化產品品質保存、物流和銷售等，讓好物優化，向全台、全世界分享傳統市場好味道。

副秘書長殷世熙表示，傳統市場有許多讓人懷念好味道，現代生活型態改變，年輕人起床時，市場好物往往已售罄，經發局規劃「市場好物優化PLUS」計畫，讓市場好物從冷鏈、包裝到物流、行銷一貫作業，讓市場好物能賣至全台，甚至全世界。台南市共有五十九個公有市場，目標是每個市場都能有特色好物產出。

經發局長張婷媛表示，隨消費型態與銷售通路快速轉變，傳統市場也必須與時俱進，計畫將導入冷鏈保存技術、食品加工輔導及新型商業模式，協助攤商強化產品保存、物流配送與線上銷售能力，突破地域限制，讓市場好物能以更安心、便利方式，送達全台各地消費者手中；在保留市場人情味之際，也兼顧現代消費者對品質與便利性期待。

經發局自創的市場吉祥物「菜奇鴨」，今年將升級強調商品化行銷。（記者翁順利攝）

經發局指出，「市場好物優化」與整體行銷專案，去年為六甲、中山、學甲等三處市場，共十五攤位爭取經濟部美學補助約八百萬元，帶動攤位視覺、動線與商品質感全面提升，今年將以自創吉祥物「菜奇鴨」為核心進行升級，將結合專業團隊，協助市場業者進行產品加工、包裝設計與電商拓展，並導入冷鏈與物流概念，輔導計畫在一月啟動，預計八至九月在百貨通路進行實體推廣。

其中，「菜奇鴨」商標已完成申請，近期將推出年節圖卡，並應用於通訊軟體貼圖、ＩＧ限動貼紙、ＦＢ表情包、手機桌布與數位明信片等，全方位強化市場品牌形象，讓傳統市場更貼近年輕世代。