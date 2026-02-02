市場孤兒1／南門市場大火後「洗牌」 60年老攤商遇人頭戶搶飯碗慘失業

桃園市南門市場在經歷祝融後浴火重生、重新營業，南昌西街卻有10攤商因攤位沒被保留，如今只能失業。（圖／周志龍攝）

桃園市南門市場2025年11月5日發生大火，市場內災情嚴重，南昌西街、文化街等多處外圍攤商也受損，攤商被迫停業約2個月，經發局曾承諾協助攤商「穩定復業」，而災後重建近日完工，南昌西街10間攤商卻發現他們賴以維生的攤位沒被保留，反而被劃進臨時攤位中，得與92人公開抽籤，當中還有多人是人頭戶，導致老攤商「全軍覆沒」，讓他們生計斷炊、人心惶惶，無奈之下只能集體陳情，希望市府能為他們留條活路。

南昌西街10攤商在市場外擺攤數十年，靠著攤位養家餬口，卻因火災而失去唯一飯碗。（圖／周志龍攝）

桃園歷史最悠久的傳統市場之一，成形於1950年代，市場內販售各式生鮮蔬果、米麵糧油、日常用品和大量美食，數度吸引Youtuber和網紅來打卡，濃濃煙火氣凝聚當地情感，並乘載桃園人的童年記憶，也見證一甲子以來的庶民經濟發展。

桃園市南門市場2025年11月發生火災，市場約三分之二面積遭到毀損，內外共有上百攤商慘遭波及，財產損失難以估計。（圖／桃園市消防局提供）

但2025年11月5日晚間，南門市場靠文化街的外圍攤商突然起火，火勢由外往內迅速蔓延，消防人員獲報後迅速前往撲救，這起火災未造成人員傷亡，但市場約三分之二面積遭到毀損，內外共有上百攤商慘遭波及，財產損失難以估計。

這場大火也導致南華街和南昌東、西街攤商受損嚴重，南昌西街有10攤位遭受影響，無奈之下只能暫停營業、等待災後重建，而眼見被燒壞的攤位一點一滴復原，攤商們的心情卻越來越複雜，因為西街攤商發現他們的鋪位沒被保留，反而被畫成4個攤位，納進19格臨時攤位中供公開抽籤。

「我們在這邊5、60年了，其他攤商都不用抽籤照常擺，就只有我們不行。」南昌西街攤商林金龍表示，西街攤商與南門市場共存數十年，且他們多半有合法的攤商證，該證當時是為南門市場的地下商場核發，但地下商場門可羅雀，攤商們又擺到地面上，並組成自治會管理清潔，多年下來與政府間取得平衡，也不曾有警察來取締開單。

林金龍強調，南門市場最讓人詬病的交通問題是在文化街上，南昌東西街緊鄰市場並形成共同商圈，外圍攤商在桃園人心中也是南門市場的一部份，沒想到南昌東街的攤商重建後能保留名額、照常營業，西街卻得公開抽籤，且市府規則不嚴，最終導致92人來共同抽籤。

「說拿個清潔費的證明，找里長蓋個章就能來抽籤了。」南昌西街攤商張彩頤氣憤表示，經發局聲稱攤商們得備妥相關文件才能抽籤，卻不論參與抽籤者是否有擺攤事實，僅憑一張清潔費就能取得門檻，許多人因而以朋友、員工人頭參與投票，老攤商最終「全軍覆沒」，現在只能「回家吃自己」。

「大家都老了，說要再找工作也沒辦法了。」南昌西街自治會長蔡泓宗無奈地說，西街攤商平均年齡都在6、70歲以上，當中如林金龍還是小兒麻痺患者，大家都因肩上有各自的責任而捨不下攤位，只能每日起早攤黑繼續打拚，如今卻連賴以維生的飯碗都不留給他們，希望市府能將這些攤商納入管理，給大家一條活路。

桃園市經發局回應，雖然南昌西街攤商在此經營許久，但他們實則是長年佔用道路、違法營業，而經發局在災後整理出19個攤位開放抽籤，攤商們須提供管理委員會名冊、管委會證明文件、里長證明書、清潔費或現場營業照片、租賃契約等相關文件，證明有實際營業事實才能報名。

經發局強調，南門市場生意熱絡，但火災導致2、3個月沒有營業，經發局考量大家生計問題，這才在第一階段盤點後連忙釋出空間，希望趕在過年前復業，針對沒有取得攤位的攤販，則將持續檢視市場周邊是否仍有可利用的環境，相關細節則仍在研議中。

