市場孤兒2／老年喪子隔代養小學孫 南門市場「雞捲姨」災後痛失飯碗哭了

南門市場外圍攤商張彩頤在此擺攤約50年，其攤位在大火後沒被保留，害她與孫子難以為繼。（圖／周志龍攝）

桃園市南門市場擁有逾一甲子歷史，是當地居民的生活重心和情感寄託，卻在2025年11月發生火災，南昌西街10攤商更在災後被迫「失業」，如今只能回家「吃自己」，販賣雞捲、花枝捲等炸物點心的「雞捲姨」張彩頤身上背負養育年幼孫子的重任，談到失業困境幾度哽咽，希望政府能為祖孫倆留條活路。

南門市場2025年11月5日發生火災，導致市場約三分之二被大火吞噬，內外共有上百攤商慘遭祝融，南華街和南昌東、西街攤商受損嚴重，南昌西街有10攤位只能暫停營業、等待災後重建，10攤位卻在災後被劃進19格臨時攤位中供92人公開抽籤，導致原攤商「全軍覆沒」。

張彩頤手上有早年的攤商證，但該證如今不被承認，如今在災後失業，也讓她無所適從。（圖／周志龍攝）

「年紀都這麼大，做生意一輩子，現在出去『找頭路』也沒有老闆願意聘我們了。」張彩頤無奈表示，她在南門市場外圍擺攤4、50年，手上還有早年的攤商證，該證如今不被承認，但外圍攤商早與市場形成共同商圈，攤商並組成自治會管理清潔，市場內外多年來已取得平衡，如今被一把火燒的失業，也讓她無所適從。

據了解，張彩頤在南昌西街販賣香腸、雞卷和花枝捲等炸物點心，因用料實在、可口美味而吸引大批死忠顧客，她每天天不亮就得備料擺攤，如今已年約70歲都不能休息，是因其肩上還有一個放不下的責任。

「我小孫子才8、9歲，他要上學、要吃飯，我不賺錢怎麼辦。」張彩頤難過表示，她中年喪夫，含辛茹苦把3個兒子撫養長大，好不容易等到孩子們都成家立業，幼子卻在幾年前離世，媳婦不願擔起重任而離家，留下嗷嗷待哺的孫子給她撫養。

張彩頤哽咽提到，她每日夙興夜寐賺孫子學費，2019年間還遇上當地黑幫「黑人家族」強收保護費事件，經媒體曝光後黑幫氣焰才稍微收斂，沒想到安穩日子沒過幾年，如今竟失去工作，一家人的收入直接斷炊。

張彩頤賣蝦捲香腸等炸物點心為業，因用料實在、可口美味而吸引大批死忠顧客，她火災後卻只能「回家吃自己」。（圖／讀者提供）

張彩頤說，她曾想過要去申請補助，但因自家有房子而無法取得福利身分，倘若不讓她工作，祖孫倆真的無以為繼，希望市政府能協助南昌西街攤商們，給大家留條活路。

桃園市經發局回應，雖然南昌西街攤商在此經營許久，但他們實則是長年佔用道路、違法營業，而經發局在災後整理出19個攤位開放抽籤，攤商們須提供管理委員會名冊、管委會證明文件、里長證明書、清潔費或現場營業照片、租賃契約等相關文件，證明有實際營業事實才能報名。

經發局強調，南門市場生意熱絡，但火災導致2、3個月沒有營業，經發局考量大家生計問題，這才在第一階段盤點後連忙釋出空間，希望趕在過年前復業，針對沒有取得攤位的攤販，則將持續檢視市場周邊是否仍有可利用的環境，相關細節則仍在研議中。

