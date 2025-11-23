市場對 AI 科技泡沫疑慮升高 《金融時報》：比特幣成了投資人「預警系統」

報導指出，比特幣近來在全球股市震盪前率先大跌，意外成為投資人觀察市場體質的「早期預警系統」。 圖:翻攝自百度

[Newtalk新聞] 近期比特幣行情大震盪，周五（21 日）單日最低跌落至 80,600 美元，較十月初觸及的歷史高點 126,223 美元重挫逾 56%，年初以來已累計下跌近 11%，恐出現自 2022 年以來首見全年收跌的情況。對此，

《金融時報》（Financial Times）專欄作傢 Katie Martin 撰文指出，比特幣近來在全球股市震盪前率先大跌，意外成了投資人觀察市場體質的「早期預警系統」。她形容，比特幣自十月初以來已重挫三分之一，跌至約 84,000 美元，「只要再跌 84,000 美元就能回到合理價值」。

Martin 在文章指出，比特幣多年來被宣稱是貨幣、抗通膨工具或避險資產，但實際上更像是主流投資人測量市場情緒與投機熱度的「氣壓計」。近期多次都是比特幣先大幅下挫，全球股市再跟著走弱。周四（20 日）因輝達（NVIDIA）亮眼財報，市場稍微回穩，但比特幣突然跳水，再度拖累股市走低。

並提到多數受訪的投資人都相信，當前的人工智慧（AI）行情確實有「泡沫」特徵，未來幾周或幾個月內出現回檔幾乎是必然。「不一定會崩盤，但很可能會出現一、兩次修正。」關鍵問題已從「是否有泡沫」轉向「什麼時候該退出」。

Martin 指出，分散投資仍是不變原則，但倘若過早撤出科技股，往往會錯過行情最後一段漲勢，而在專業基金經理人的職涯中，這種「過早」等同犯錯。「太早逃離市場，看起來就像白痴」，她引述瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management ）首席投資長海夫勒（Mark Haefele）在最新簡報中的話。

海夫勒坦言，當前 AI 交易已反映大量「榮光與希望」，他也並非「100 % 確定」這波行情會持續，但仍選擇保持樂觀與分散布局。他回憶 1999 年網路泡沫破裂前，他因過度看空，而被視為太早、太悲觀，「我們感覺很糟，我們太早了，而且有一段時間看起來像笨蛋。」雖然最後證明他的憂慮正確，但市場中「不要看起來像笨蛋」本身就是一種職涯現實。

歐洲資產管理巨頭 Amundi 也持類似看法。其首席投資長莫提耶（Vincent Mortier）表示，他擔心 AI 技術與基礎建設出現過度投資的跡象。雖市場可能正處於轉折點，但也不排除短期再度反彈。他更直言「只有泡沫破了，你才知道你身在泡沫中。」一旦大型科技股暴跌，情況恐怕會是「血流成河」。

莫提耶強調，策略不是賣出，而是透過選擇權「買保險」，在下跌時獲得補償，比起太早賣出績效亮眼的持股來得不痛不癢。他本人沒有配置比特幣，但形容比特幣價格提醒市場「樹不會長到天上」，對投資人來說有其警示作用。

Martin 指出，全面崩盤在今年或 2026 年雖仍是尾端風險，但市場拉回或修正「高度可能」。在這段艱難的市場時期，「盯著比特幣的價格，或許能幫助投資人摸索前路」。

