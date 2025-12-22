市場對AI前景憂慮反覆 外資上週拋售台灣南韓 買超「雙印」泰國越南

外資上週資金流向，新興亞洲整體呈現淨流出。（圖／達志／美聯社）

上週美國公布11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.7%、核心通膨更降至 2021年初以來最低水準，雙雙低於市場預期，通膨降溫訊號進一步強化市場對明年降息預期。美國經濟數據與美股觀察部分，中國信託策略優利多重資產基金經理人羅世明指出，投資人需留意市場對AI前景憂慮反覆。

羅世明提醒，雖然美國記憶體大廠美光科技公布亮眼財報，但另一方面，博通卻因OpenAI合約2026年貢獻有限，以及AI晶片毛利率低於非AI業務，導致股價受挫，OpenAI也表示進入紅色警戒狀態，主因在競爭加劇恐衝擊AI產品變現進度。

甲骨文將OpenAI部分資料中心完工日期推遲至2028年，市場對其客戶集中度過高疑慮上升，進一步使得股價出現震盪。

最新公布的美國非農就業數據，因日前政府關門缺乏指引效果，加上觀望日本、英國與歐洲央行會議情緒濃厚，都令G3債券殖利率一度呈現窄幅震盪。而隨後公佈美國消費者物價指數（CPI）年增率表現低於市場預期，增添市場對聯準會降息預期，短線對股市表現有一定程度的激勵。

中國信託投信指出，觀察上週資金流向，新興亞洲整體呈現淨流出，外資拋售力道主要集中在台灣、南韓，分別遭賣超54.9億美元及25.1億美元，小幅賣超菲律賓0.3億美元。而「雙印」則受到外資青睞，買超印度4億美元、印尼2億美元，泰國、越南也呈現小幅買超。

指數漲跌部分，上週亞股下跌市場較多，南韓下跌3.5%跌幅最重，菲律賓下跌1.9%居次，台灣則下跌1.8%，印尼、印度指數表現與資金流向不同步，雙雙下跌0.6%及0.4%。另一方面，上週越南漲幅3.5%表現最強，為新興亞股中少數上漲的市場，統計今年以來越南漲幅達36%，僅次於南韓的70.67%。

