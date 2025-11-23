市場怕AI過熱？2026台股獲利估值出爐了！
財經中心／師瑞德報導
聯準會10月再度降息一碼，會議紀錄偏鷹讓台美股市近期走勢更顛簸，也讓市場一度擔心AI投資是否「過熱」。不過野村投信指出，輝達最新財報大幅優於預期，並上調展望，顯示AI需求並未轉弱，反而讓「泡沫疑慮」降溫。野村認為，台股基本面仍穩，11月21日的回檔主要是國際資金波動與技術面修正，短線震盪難免，但中長期AI趨勢未改，2026年仍可望延續主流地位。
雲端巨頭加碼資本支出 AI基建進入長跑
野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示，AI「軍備競賽」持續升溫，Meta、Microsoft、Alphabet與Oracle等美國雲端巨頭不只擴大資本支出，甚至透過發行最長達40年的超長期公司債籌資，反映AI基礎建設需求是結構性、不是一時題材。野村投信強調，大型科技企業本業穩健、自由現金流強，足以支撐高額投資，也提升在波動環境下的抗壓能力，因此現階段AI泡沫風險仍屬低檔。
AI獲利開始落地 全球CapEx上看4,800億美元
謝文雄指出，美股第三季財報顯示，雲端業務維持高速成長，AI已逐步轉化為營收與獲利貢獻，證明投資正在落地。依市場預估，全球AI資本支出到2026年可望達4,800億美元，主要集中在資料中心、伺服器、網路設備與半導體製程等基礎建設端。台灣具備從晶片設計、製造、封裝測試，到散熱與電源管理的完整垂直整合生態系，仍是全球AI供應鏈關鍵受益者。
記憶體「超級週期」升溫 缺口恐延續至2026年底
在產業面，野村投信點名記憶體是AI推論擴張下的代表。隨著AI應用從訓練走向大規模推論，HBM供應短缺已外溢到企業級SSD、QLC NAND甚至傳統HDD，缺口可能一路延續到2026年底。野村觀察，第三季記憶體報價全面上漲，主因是供不應求，記憶體產業正從過去的周期性走向AI驅動的「超級週期」，相關業者營運動能有望持續加溫。
台股2026獲利估增21.5% AI核心族群仍是主戰場
展望2026年，野村投信認為，雖然聯準會偏鷹、淡化市場對快速寬鬆的期待，但通膨趨勢穩健、就業放緩，降息理由仍在；加上Fed對經濟評估上修為「持續溫和擴張」，軟著陸格局確立，對風險資產仍偏正面。野村股票池預估台股獲利可成長約21.5%，其中電子類股成長幅度最大、約23.3%。台積電也看好2024到2029年AI加速器市場年複合成長率達45%到50%，並上修資本支出以擴產先進製程與封裝，帶動設備與測試鏈續旺。除半導體外，AI伺服器相關零組件如散熱、BBU（電池備援系統）、電源管理、PCB、CCL、機殼與滑軌等需求同步提升，成為另一波成長動能。
操作策略：震盪中分批、用主動式基金跟趨勢
野村投信強調，AI不是短期題材，而是科技產業長期成長主軸。面對短線波動，投資人可鎖定受惠AI、且具穩健獲利能力的企業，透過分批或定期定額布局台股主動式科技基金，把握AI長期成長機會。野村建議聚焦族群包括AI伺服器、散熱、BBU、電源管理、PCB/CCL、記憶體、載板、半導體先進製程與ASIC等，作為中期配置的主要亮點。
