市場怪男拿沖天炮 3發亂射炸街 民眾驚嚇：又是他！

男子手拿沖天炮沿街放炮炸街。（圖／東森新聞）





昨（29）日在南投草屯大觀市場，一名年約60歲陳姓男子手拿沖天炮，沿街放炮炸街，連續放了3發，民眾被嚇到頻頻張望。不過當地攤商對他都不陌生，今年9月，他揹著五星旗在街上大喊口號，還曾在路中燒金紙，鬧到消防水車都來。這次突然沿街放炮，已經引發恐慌，警方表示這行為違反社會秩序維護法，將請他到案說明。

男子右手拿著2包東西，突然一聲鞭炮聲揚起煙塵，原來他是拿著沖天炮走在市場裡亂放炸街，還一連放了3次，民眾看傻，攤販也搖頭。

目擊攤商：「無緣無故放鞭炮啦，就是也不是廟會，也不是在辦活動，就是類似有點像騷擾。」

昨日這名男子出現在南投草屯的大觀市場，沿路放沖天炮，但他大鬧市場早就不是第一次。今年9月披著中國五星旗高喊口號，還在路中亂燒金紙嚇壞人，連消防水車都來了，攤販覺得他怪怪的，脫序行為宛如不定時炸彈。

附近民眾：「他就是有時候五星旗，有時候揹一個鞭炮，有時候就帶一個遺照，說她是他女朋友，有時候就揹一個鞭炮在路口那邊放。」

目擊攤商：「（之前）燒金紙警察有來，就是怕有火災，連消防車都來了，怕火燒房子嘛，好像也沒有什麼方法可以約束他。」

據攤販了解，60歲的陳姓男子離婚育有一子，但孩子跟前妻住，平時擔任保全工作，下了班後，一個人就常去養生館，想認識異性，可能離婚帶給他的衝擊很大，生活壓力無法排解，才會出現這些怪異舉動。

目擊攤商：「我覺得他有一點點反社會人格，他結婚、離婚、有孩子，然後孩子在前妻那邊，他一個人在上班在當保全，下班時間就開始晃啊，然後就說要去養生館跟什麼女生認識。」

草屯分局中正派出所副所長陳瑞明：「有關其行為，警方將分別依道路交通管理處罰條例第82條，或社會秩序維護法第63條等規定，予以偵辦或舉發。」

就算壓力大生活苦悶，也該找其他方法排解，男子失控行為，多次大鬧市場已經造成恐慌，難保下次不會出事發生意外。警方將依違反社維法，最高處3日拘留或3萬元罰鍰，依法偵辦。

