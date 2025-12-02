「市場惡化原因在日本」 專家揭高市一套「組合拳」把日債打進惡性循環

全球股市近期起伏震盪，美股前一交易日才全面下跌，不過台股今（2）日受美國調降對韓關稅至15%等影響，在台積電帶領下上漲。而財經作家狄驤在臉書發文示警，市場流動性再次惡化，「其原因可能來自日本」，因為日本政府對日債打出一套「惡性循環組合拳」，日債出現三重利空。

狄驤表示，這幾天SOFR/IORB利差迅速擴大，代表短線上市場資金需求變得緊張，所以股市受到影響也很合理；同時，這也是聯準會（Fed）特別關注的狀況，如果該利差繼續走高，將會逼得Fed擴表。

狄驤指出，不過，市場流動性惡化的原因可能來自日本，日本債市面對新的財政與貨幣政策，已經進入惡性循環。日本首相高市早苗推出了21.3兆日元的經濟刺激計畫，大部分資金將用於通膨與民生補貼，意味著日本政府將大量發債，而刺激計畫則可能進一步推升通膨，這是日債的雙重利空。

狄驤續指，日債還有「第三重利空」，市場最關注的是日本央行行長植田和男的發言，他認為日本經濟已復甦，並會在下次貨幣政策會議上考慮升息的利弊。市場認為植田和男強烈暗示會升息，這讓日債殖利率進一步走高，同時拖累了日本股市，甚至衝擊到全球市場。

狄驤分析，簡單來說，日本結束負利率環境，甚至持續升息，意味著全球許多資金將回流日本，所以我們看到流動性指標出現問題並不奇怪。

狄驤提到，現在市場開始擔心會再次見到日圓套利交易平倉風暴，但觀察籌碼可以得知，目前做空日圓的籌碼並不多，而2024年8月的日圓空單則是創歷史新高，這代表目前日圓升值不至於造成 2024年8月的慘劇。



狄驤表示，把眼光放遠，日本利率持續走高將對市場造成深遠的影響，其中一個影響就是各種資產都將面臨上行壓力。不過，日本政府大量發債補貼通膨，搭配日本央行持續升息的「惡性循環組合拳」能持續多久是另一回事，或許在中短期看到日本回歸負利率環境也不用太意外，但短線上確實要留意日本引起的流動性問題。

不過狄驤也說，歷史經驗告訴我們，日本引起短線的流動性問題，是危機也是轉機，所以看到該風險反而要感到樂觀，同時把握逢低布局好機會。展望未來，把目光聚焦在產業面強勁的族群上，仍是比較安全的作法，不但進可攻退可守，也能在市場轉為樂觀時，感受到資金輪動的力量。

