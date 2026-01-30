市場憂企業估值過高 美股科技股領跌、台積電ADR跌2.67％

美股星期五承壓收低。美股星期五四大指數全收跌，台積電ADR跌2.67％。（示意圖：motion elements）

儘管投資人對川普提名聯準會主席的人選感到安心，但由於微軟等科技公司財報展望不佳，利率波動及AI泡沫疑慮等因素，美股星期五走勢低迷，四大指數全收跌，台積電ADR跌2.67％。（請聽AI報導。）

川普提名前聯準會理事華許接任聯準會主席，在人事消息帶動下，美元指數走強，黃金與白銀則大幅回檔，白銀盤中一度暴跌超過25%，市場避險情緒明顯降溫，但憂慮企業估值過高，美股星期五承壓收低。

道瓊工業指數星期五收盤下跌179.09點，跌幅為0.36%，收在48892.47點，標普500指數下跌29.98點，跌幅為0.43%，收在6939.03點，那斯達克指數下跌223.31點，跌幅為0.94%，收在23461.82點，費城半導體指數下跌321.92點，跌幅為3.87%，收在7998.47點，台積電ADR下跌9.06美元，跌幅為2.67％，收在330.50美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。