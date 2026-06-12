市場憂歐洲國家「口袋破洞」收緊國防支出 軍工產業股價漲勢遭逆轉

由於伊朗戰爭爆發對政府財政造成沉重負擔，投資者開始質疑歐洲國家擴大國防開支的能力，從而讓歐洲軍工企業股價開始從高處跌落；圖為烏克蘭砲兵單位，正在使用自走砲攻擊俄軍據點。（法新社）



在俄烏戰爭爆發之後，歐洲各國對傳統軍事裝備的需求孔急，從而使相關類股價格不斷上揚，且隨著戰爭的推進，股價成長趨勢也持續看旺；不過在歐洲國家齊聲矢言提升國防支出的同時，市場開始反思融資能力相關問題，從而讓具有指標性的軍工業指數，從今年元月的高峰，迄今下挫超過15%，投資者也轉向關注包括無人機等高科技作戰能力的企業。

歐洲指標性軍工產業指數 今年以來已下挫15%

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金融時報（FT）指出，專注研製傳統軍事裝備大廠的史托克歐洲目標防務指數（STOXX Europe Targeted Defence Index），在今年元月達到推出以來的最高點之後，大多數在伊朗戰爭爆發時開始回檔，迄今跌幅達到15%，使包括英國貝宜系統（BAE Systems）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）、法國達利思（Thales）、義大利李奧納多（Leonardo）以及德國萊茵金屬（Rheinmetall）在內等歐洲知名軍工企業市值蒸發數十億歐元。

報導表示，這段期間的下挫，為歐洲股市近年來最大幅度的漲勢畫下句點，自從2022年俄烏戰爭爆發以來，史托克歐洲目標防務指數每年飆升的幅度都超過40%，且在2025年幾乎出現翻倍成長，主要的推升動力，來自德國展開大規模軍事基礎建設以及投資計畫，與北約（NATO）所提出、將國防支出提升至在國內生產毛額（GDP）之中占比達5%的協議。

不過，金融業對這樣的承諾卻開始出現疑慮，花旗集團（Citi）歐洲防務分析師阿米塔吉（Charles Armitage）就表示，業界「去年討論的重點是開支規模會有多大」，但是到了今年卻變成「這筆支出要如何買單」。

伊朗戰爭推升能源價格與發債成本 導致歐洲政府財政受制

報導指出，由於伊朗戰爭的爆發，以及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）交通近乎斷絕，使全球各國政府發債的成本不斷攀升，從而讓規模龐大的國防開支受到高度關注，同時，為了同時向面對能源價格飆漲而受影響的企業與消費者提供援助，更是讓能源必須依賴進口供應的歐洲國家財政面臨壓力。

英國巴克萊銀行（Barclays）歐洲證券策略長考烏（Emmanuel Cau）表示，在財政赤字上升，利率成長的情況下，由於所有政府都透過發債方式籌措國防開支經費，因此市場對於該手段的可持續性大表質疑，英國防相希利（John Healey）則在11日請辭，並公開表示政府「沒有意願」挹注充分資源進行國土防禦，凸顯了各國內部對於提高國防支出一事的立場，已出現高度分歧。

除此之外，德國在本月通知法國，將會從新一代戰機「未來空戰系統」（Future Combat Air System，FCAS）的聯合研發計畫中退出，這項規模達到1000億歐元（約3.66兆元新台幣）的計畫，原本是歐陸最大的多國軍備發展計畫之一；同時，捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）則在上週坦言，該國恐怕無法達成北約所規定、國防開支在GDP之中占比達2%的目標。

投資者開始轉向科技導向國防產業 傳統軍工業不再受高度青睞

有鑑於政府開始縮手，道富集團（State Street）股市主管維特曼（Marija Veitmane）表示，原本應該因為戰爭與軍備競賽而受益的公司，卻悄然成為今年表現最差的企業，且「市場目前對於此類題材已經失去耐心，如今需要的是實實在在的挹注，而不是空洞的口頭承諾」。

不過相較之下，在伊朗戰爭爆發後股票遭到拋售的美國軍工企業，包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin）以及通用動力（General Dynamics）等知名集團，其股價在今年仍然維持上揚的趨勢；投資集團TrinityBridge股市主管帕金森（Giles Parkinson）指出，相較於當紅炸子雞人工智慧（AI）不斷膨脹的利益相比，軍工產業類股的獲利十分有限，「如果獲利預期的上修速度沒辦法超過其他類股，就很難說是一檔優質股」。

考烏指出，目前投資者正在轉向投資科技導向的國防類股，歐洲的軍工產業則已經被視為是老派、陳舊的類型；花旗集團的阿米塔吉則表示，歐洲軍工的成長似乎已達到極限，因此「輕輕鬆鬆日進斗金的機會，已經一去不復返」。

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