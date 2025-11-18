市場憂AI股估值過高 台股失守2萬7千點關卡

在科技股估值過高質疑，以及輝達財報公布前夕不確定因素下，導致台股重挫。台北股市今(18)日開低走低，大盤一路探底，加權股價指數以26,756.12點收在當天最低點，下挫691.19點，跌幅達2.52％，創下今(2025)年第7大跌點。成交量放大至6,403億元，三大法人聯手賣超708億元。

繼上週五(11/14)台股大跌506點收27,397點，跌破月線後，今天台股再暴跌691點，失守27,000點關卡。分析師普遍認為，是短線利空消息疊加所致，並非基本面出了問題。

包括美國總統川普再度批評台灣搶走美國晶片生意，衝擊台積電股價股價急殺40元，收1,405元，恐慌情緒蔓延至AI、記憶體、PCB等科技股族群；輝達將在美國時間明(19)天公布財報，投資人擔心AI成長可能趨緩，選擇高檔落袋為安；大盤漲幅已大，任何風吹草動都會引發獲利了結賣壓。

面對股市暴跌，分析師進一步指出，漲多整理實屬正常，看好明(2026)年還有上漲空間。近期美股回檔，很大一部分原因是預期12月降息機會降低，但明年川普有機會掌握聯準會，降息是其既定目標，預期明年下半年有機會迎來較大幅度的降息，有利於創造股市資金行情。AI泡沫問題被廣泛討論，事實上AI資本支出繼續上揚，台灣是AI供應鏈要角，若無突發利空，基本面將是指數的強勁後盾。

金管會強調，台股跌幅2.52％在亞股排名居中，日本及韓國股市跌幅更大。亞洲主要股市跌幅分別韓國3.08％、日本2.81％、香港1.67％、上海0.83％、新加坡0.48％。而目前台股基本面穩定，會持續關注國際股市變化。

金管會表示，台股基本面今年至10月底本益比為23.32倍，現金殖利率2.35%(加計股票股利為2.43%)；國內上市櫃公司今年累計至10月底營收約40.09兆元，較去(2024)年同期成長12.51％。截至11月17日，信用交易的整戶擔保維持率則為176.92％。

