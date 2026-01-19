市場憂AI過熱 國發會：企業資本支出與財務結構仍穩定

面對全球資本市場高度聚焦AI，市場開始出現泡沫化疑慮。國發會副主委高仙桂今天(19日)於中華經濟研究院演講時指出，觀察目前科技大廠的AI投資結構，多數資本支出仍來自自有資金，企業營收與投資規模也維持相對穩定，顯示相關投資仍建立在實質需求之上。

國發會副主委高仙桂指出，今年經濟有兩大觀察重點，一是川普政策、二是AI發展。在川普政策部分，儘管台灣現在爭取到不錯的稅率，對台灣有非常正面的效益，但關稅仍是美國政府對外的政策工具，所以仍有某些不確定性存在。

廣告 廣告

針對「AI是否正在形成泡沫」，高仙桂表示，市場通常從四大指標觀察，包括股價是否過高、股票占家庭財富比重、投資占比，以及資金取得方式。而目前主要科技巨頭的AI資本支出多數來自自有資金而非舉債，同時企業營收持續成長，資本支出與營收間的落差仍維持穩定，負債比率也未出現惡化。她說：『(原音)到底市場在擔心什麼？我們知道股票市場市值前十大其實已經佔到41.6%。以美國來說，他的股票的資產已經佔了他家庭財富的21%，而且過去幾年他的財富增加有很多是靠股票，那一旦股票市場發生一些波動的時候，難免可能會影響到。』

她進一步指出，AI投資並非短期題材，而是已上升為「國力競賽」。在地緣政治風險升高下，算力即國力，包括美國、加拿大、歐盟、日本皆大幅推動「主權AI」。以美國為例，「Stargate」計畫投資規模高達5,000億美元，近期公布的「創世紀任務」也明確將 AI 納入科技研發核心。

高仙桂認為，正因AI已從雲端走向商用、代理式AI與實體AI如人形機器人、自駕系統開始落地，短期內仍將支撐實質需求，這也是為何在去年投資成長60%之後，今年全球八大雲端服務供應商(CSP)資本支出仍可能再成長40%。

台灣人工智慧學校校務長蔡明順演講時也指出，台灣已經深度嵌入美國AI國家戰略，不只是供應鏈角色，而是AI基礎建設的領先指標國，「台灣不是跟著浪跑，而是站在水岸第一排」。

但蔡明順直言，「台灣不缺製造算力的硬實力，缺的是把算力變現的軟實力」。他認為，如果資源持續集中半導體，將加劇產業集中與K型分化風險，唯有將AI導入機械、材料、能源、醫療等傳統產業，才能透過外部擴散放大乘數效果。