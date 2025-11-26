市場憧憬降息！感恩節前美股再收紅

▲美國感恩節前夕，投資人對下個月降息的預期升溫，激勵美股上揚，26日主要指數均收紅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 市場憧憬聯準會（Fed）12月將再度降息，加上AI科技股甲骨文（Oracle）股價上漲提振整體市場漲幅，美股在感恩節前繼續上揚，26日主要指數均收紅。

綜合《CNBC》等外媒報導，美國感恩節假期前夕，投資人對下個月降息的預期升溫，儘管聯準會發布地區經濟報告，指先前政府停擺對消費者購物產生負面影響，但高端零售消費仍然保持韌性。

此外，美國上週初領失業救濟金的人數，由前一週的22.2萬，降至21.6萬人，低於預期的22.5萬。截至11月15日為止，美國持續申領失業救濟人數約為196萬人，同樣低於預期的196.3萬人。市場預期聯準會很可能會在12月再度降息，芝商所（CME Fedwatch）將對此事的機率預測提升至83%。

26日收盤，美股道瓊工業指數上漲314.67點或0.67%，收47427.12點；標普500指數上揚46.73點或0.69%，收6812.61點；以科技股為主的那斯達克指數則揚升189.10點或0.82%，收23214.69點；費城半導體指數攀升185.28點或2.76%，收在6899.46點。

美國股市將於當地時間週四因感恩節休市，翌日恢復交易，但屆時交易時間將縮短，提早至美東時間下午1點收盤。

