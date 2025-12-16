Taiwan FactCheck Center

「市場扒手」假影片瘋傳，利用了哪些情緒弱點？

發佈：2025-12-16

如果收到提醒「治安不好」的訊息，你會做出什麼反應呢？近期網路瘋傳一段「市場扒手」影像，但大家說的「事發地點」都不同，查證後才發現根本不是台灣的案件！

關於這類「假治安訊息」，台灣事實查核中心總編輯陳偉婷分析，關心身邊發生的事、產生危機意識是人的天性，但這類訊息也會誘發情緒反應，降低民眾理性判斷、發現破綻的思考機會，導致錯誤訊息更易流傳。

偉婷也提醒，面對這類訊息最好的做法是保持冷靜，不過度恐慌並謹慎查證。無論是上網搜尋有無相關資訊，或是將訊息提供給查核中心，都是能有效破解假治安謠言的方式。

