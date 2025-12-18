【市場扭曲】罰單成行銷成本？保健食品廣告制度為何讓「說真話的人難生存」？
採訪・撰文＝林玉婷
台灣保健食品產業的研發能量並不薄弱：本土品牌在發酵技術、複方配方、安全性評估甚至臨床試驗上皆具備競爭力。然而，產業普遍反映，真正阻礙創新的並非技術能力，而是廣告與資訊揭露制度逐步累積的「市場扭曲」。當行銷語彙的限制、審查不確定性、成本結構與違規誘因同時存在，市場邏輯便悄悄改變：好的產品說不清楚，不該說的聲量卻最大。
現今台灣保健食品市場表面蓬勃，但在行銷端卻逐漸形成一套既弔詭、也深具破壞性的競爭邏輯「守法者愈來愈不具優勢，不守法者反而更有市場回報」。業界形容，市場正形成一種「罰單成本化」的逆向誘因：規則愈嚴，越刺激部分廠商採取高風險策略，甚至把裁罰視為商品成本的一部分；反之，真正嚴格遵守法規的企業，則被日益提高的不確定性與行政成本壓得無法提升聲量。
罰單「列入預算」成商業模式：短期套利者快速擴張
多位受訪的品牌業者坦言，市場上確實存在「罰單預算化」的操作模式。有些業者會以一家公司推出一款主打商品，在行銷端採取明知具有風險的敘述方式，利用吸睛廣告在短期內衝高銷售額。若遭裁罰，只需將罰鍰視為成本；一旦累積到無法處理，就結束公司，再以新公司重新投入市場。這種輪替式商業架構在中大型電商與特定電視購物供應鏈中已不是秘密。
此模式的邏輯簡單而殘酷：主管機關的裁罰金額難以覆蓋其行銷收益，只要一支違規廣告的銷量足以平衡或超過罰單金額，就具備商業誘因，使部分業者愈來愈大膽操作邊界。
相比之下，願意遵循制度的品牌必須投入多輪法務審查、外部律師溝通，以及地方衛生局反覆詢答。行銷排程動輒因為不確定性重做、延後甚至下架，產生大量沉沒成本。長期下來，「遵守規則」反而使企業更難負擔競爭壓力。許多品牌主管形容，市場正在變成一種「高違規者聲量高、低違規者被迫沉默」的生態。
守法業者憂心：劣幣驅逐良幣的跡象越來越明顯
某具規模的本土品牌主管指出，他們已多年不再製作需要大量資訊呈現的長版電視廣告，因為在現行制度下，資訊越清楚、素材越豐富，越容易被挑出疑義。反而越是模糊、越是輕量的廣告，更能安全上架。
另一位企業主管則表示，公司曾在一年內遇到三位不同承辦人，就同一支素材給出合規、不合規需全改、改回原文案的不同結論。這種高度不確定性，是他們選擇全面保守、放棄更具資訊含量素材的主因。
因此，在市場層面，合法企業正在面對兩層壓力：一是「成本壓力」，一次次修改素材、審查流程與停播風險累積大量支出；二是「競爭壓力」，違規業者以更聳動語彙強奪市場注意力，在短期內快速擴張。
業者的共同憂慮並不難理解：若制度無法排除短期套利者，投入研發、重視法務、希望建立長期品牌的人反而被排擠在市場舞台之外，最終只會留下聲量最大、風險最高的玩家。
主管機關的反制：強化裁罰基準、提高累犯成本
面對罰單被「成本化」的市場現象，主管機關不是不知道，已啟動強化措施。2024年1月31日正式發布的《食品安全衛生管理法第45條規定廣告處理原則》修正版本最為關鍵，修法核心精神是將過往「單次裁罰」的模式調整為「累犯加重機制」，以避免企業以「罰一次就結束」的方式換取商業利益。
重點包括：
1、累犯加重機制：同一行為重複違規者，罰鍰將逐次提高。
2、故意性判定：若有明確證據顯示企業刻意以擦邊球模式規避法規，罰鍰將再加重。
3、危害程度加成：若廣告行為可能造成消費者重大誤信，裁罰基準將大幅提高。
此外，有鑒於《衛星廣播電視法》第36條未明確限制單則廣告播送時間，但衛生福利部食品藥物管理署（簡稱食藥署）根據2022年的監看數據顯示，違規食品電視廣告播送總時間有逐漸增加的趨勢，加上代言人的推波助瀾，更易使民眾陷入錯誤判斷。因此，「違害程度（C）」部分，如果違規情狀「於全國性電視頻道或購物頻道播送，播送總時間60秒以上」、「聘請專業人士（機構）或知名公眾人物薦證或代言；內容刊播產品使用前後比較圖、人體器官組織示意圖或誇張科學數據」等，每播放一次皆各算加權一次。
食藥署企劃及科技管理組簡任視察謝碧蓮及台北市政府衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁皆指出，對於累犯、故意性違規與具高度危害性的廣告內容，執法端已採更高強度的裁量方式，包括重複查核、加重罰鍰與要求企業限期改善。地方政府也增加主動稽查比例，並透過跨縣市聯合稽查提升執法一致性，避免部分縣市成為「規避裁罰的避風港」。
台北市衛生局進一步說明，已針對「公司輪替」型態的惡意業者加強查核，從廣告代理與代操、關係企業等層面追查行為模式，以判定是否具備蓄意規避行政責任情形。
目前主管機關的策略，是希望透過提高違規成本，使「罰單當預算」逐漸變成不划算的行為；同時增加市場對「幽靈公司式操作」的查核強度，以阻斷短期套利者的營運模式。
制度強化仍在路上：市場扭曲的根本尚未解除
儘管主管機關已開始修補制度漏洞，但從業者反映可看出，市場扭曲現象仍未真正緩解。部分業者在採訪中坦言，即便最新裁罰原則已將累犯罰鍰拉高，仍有廠商「押短期高收益」，願意承擔更高風險。
另一方面，由於審查仍仰賴文字與脈絡解讀，合法企業依舊面臨不確定性，使得推動「資訊含量高的合規素材」依然困難。在這種雙向壓力下，產業端的調適方式仍偏向降低敘事密度、減少說明，以及避免在廣告中呈現機制或研究細節。
從主管機關的角度，新規範希望強化威嚇效果；從業界的角度，市場扭曲已發展成多年累積的結構性問題，短期難以逆轉。兩者交會之處，正是目前台灣保健食品市場最矛盾的情境：制度愈嚴，反而愈鼓勵高風險業者；制度愈想保護消費者，真正的資訊卻愈少。
當制度環境無法保護守法者 整體競爭力就會倒退
台灣保健食品產業並不缺創新者，也不缺投入科學研究的品牌。市場真正缺乏的，是能讓「遵守規則」成為商業優勢的制度環境。
當罰單被視為行銷成本、當公司輪替成為可行策略、當資訊密度越高的廣告越不受鼓勵、當守法者被迫收斂到無法發聲的地步，整體市場便已朝向劣幣驅逐良幣的方向前進。
主管機關雖已開始強化裁罰機制、提高累犯成本，努力補漏洞，但若市場的獎勵機制仍持續倒置，扭曲現象仍會蔓延。這場結構性的扭曲，若無法被持續修正，將會是影響產業未來10年的真正變數。
【更多保健食品產業精彩探討，請詳閱食力Vol.41季刊《前進的力量 vs 停滯的規則 飲食產業的成長斷層》】
審稿編輯：童儀展
延伸閱讀
【寒蟬效應】科學不能說、證據不能用 台灣正在把自己的保健食品研發心血推向國外
【消費權益】被保健廣告法規過度保護 消費者反而失去判斷好產品的能力
健康需求上升 創新卻被困住？掐住台灣保健食品產業發展的那雙手
其他人也在看
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 14 小時前 ・ 52
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 23
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 56
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
宣布閃娶大6歲許允樂！李玉璽不藏了 揭爸爸李亞明私下「真實反應」
32歲男星李玉璽跟大6歲、38歲許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，趕進度的兩人17日宣布喜訊，證實已經成為夫妻，對此，李玉璽也曝光爸爸李亞明得知婚訊後的反應。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
億元教授斷言台股衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃命 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 25
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了信傳媒 ・ 7 小時前 ・ 217
李玉璽許允樂揭「公園婚紗照」僅靈機一動！ 宣布婚訊再發聲：被愛包圍
許允樂今（2025）年1月與小6歲的李玉璽被爆出戀愛消息後，男方隨即大方認愛，更直接表示以結婚為前提在交往，沒想到12月17日下午兩人突然宣布結婚。消息曝光後，一票粉絲給予祝賀，而李玉璽深夜在Instagram限時動態透露，為了迎接當天的重要時刻，他與許允樂一大早就起床梳妝...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 11
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 224
WBC》瘋搶！東京預賽門票開賣！售票網站陷入擁塞 等候人數高達47萬人
明年3月舉行的第6屆世界棒球經典賽（WBC）東京預賽門票，今天由「Lawson Ticket」進行先行「先到先得」售票，日本時間上午10時正式開賣。由於大量球迷同時湧入，售票網站一度陷入擁塞。開賣30分鐘後，畫面顯示「等候人數達47萬人」。TSNA ・ 1 小時前 ・ 2
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 14
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 185
美國通知台灣逾3500億軍售案 規模歷來最大
台灣國防部18日表示，美國政府於美東時間17日17時許，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 93
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 154
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 544