市場押寶美「選舉行情」川普料催動經濟拚固樁 但代價隱現

隨著美國臨近期中選舉，投資人普遍預期美國總統川普將推行一系列旨在刺激經濟、提振選情的政策，但也引發市場對通膨復燃、聯準會（Fed）獨立性受損的深切憂慮。

近期美國經濟數據持續強勁，打破外界先前對成長放緩的預測。信用利差收斂至本世紀最窄水準，推動美股屢創新高，顯示市場押注選前經濟將維持「火熱」運轉。

基金經理人指出，市場愈來愈相信，川普的減稅政策、鬆綁監管，以及要求聯準會調降利率的立場，將在今年進一步為美國經濟添加柴火，協助他在11月國會選舉前鞏固支持度。

川普上周在達沃斯誇口美國經濟成長「正在爆發」。官方數據顯示，2025年第3季GDP年化成長率達4.4%，部分動能來自AI投資熱潮。亞特蘭大聯邦準備銀行的GDPNow模型預測，第4季成長率可能突破5%。

儘管經濟表現強勁，市場仍預期聯準會今年稍晚將降息，且現任主席鮑爾的繼任者5月上任後，政策立場可能更趨寬鬆。

去年通過、被川普視為招牌政績的大而美法案，其提高支出與減稅的措施，也被認為將在2026年進一步刺激成長。

美國銀行最新的全球基金經理人調查顯示，看好未來一年經濟轉強的投資人比率，以及預期經濟將出現榮景的比率，雙雙攀升至2021年中期以來最高。

不過，T Rowe Price全球固定收益主管Arif Husain警告，當經濟已高速運轉卻再度疊加貨幣與財政刺激，恐為未來埋下風險引信。他指出，部分投資人已開始押注今年美國長天期公債殖利率走高，以因應通膨再起的風險。

與金融市場的樂觀形成對比的是選民情緒。川普近期在愛荷華州展開一系列造勢演說，吹捧其經濟成就，並宣稱將壓低藥價、抑制房市投機，回應「可負擔性」𥫩疑慮。

但上周公布的紐約時報與Siena學院最新民調顯示，僅34%的選民認同川普處理生活成本的表現，高達64%表示不滿，凸顯經濟數據與民意感受之間的落差。

