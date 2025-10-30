市場押寶Fed轉鴿 卻「鷹聲」回響 黃金回落3973美元

截至今天(30日)下午1點半前，黃金交易價來到3973點(盎司／美元)。 圖: 擷取自貴金屬交易中心

[Newtalk新聞] 國際市場普遍預期聯準會本次會議降息1碼，並可望宣布結束縮減資產負債表計畫，資金回流金市，短線帶動金價漲至3,995 美元。但截至今天(30日)下午1點半前，黃金交易價來到3973點(盎司／美元)。

台銀表示，美國國會參議院第13度否決臨時撥款法案，且民主及共和兩黨在醫保相關支出等核心議題仍存在巨大分歧，加上巴基斯坦與阿富汗談判破裂，巴基斯坦國防部長揚言將殲滅塔利班政權，導致市場避險情緒回溫，金價上行突破 4,000 美元整數價位至 4,030.07 美元，後市場轉趨觀望美聯儲FOMC利率決議，金價漲勢暫歇回檔至4,010 美元附近。

台銀進一步表示，隨著市場預期降息1碼，並宣布12月終止縮表計畫，但主席鮑威爾於會後聲明表示，委員間對12月是否降息存在明顯分歧，未來仍需觀察經濟數據，市場解讀美聯儲立場偏鷹，迫使金價壓回至 3,915.90 美元後小幅反彈，最後報價 3,929.36 美元。

《Kitco News》報導，貴金屬精煉廠Heraeus報告，金價先前自歷史高點修正，創下自2013年以來最大單日跌幅，儘管近期全球多個區域的金幣金條需求強勁，但隨著印度排燈節結束，印度實金買盤可能趨緩，且金價已大幅超越長天期均線，意味著先前漲勢可能過快過大，因此不排除金價修正期將持續數月。

《Kitco News》報導，全球最大穩定幣泰達幣發行商Tether報告，該公司發行的黃金代幣產品 Tether Gold（XAUt）在2025年第三季末市值突破14.4億美元，Tether執行長Paolo Ardoino表示，Tether Gold證明實體資產可在區塊鏈上穩健發展，隨著金價創下新高，機構對代幣化資產的興趣日增，該產品展現未來資產所有權將可結合實體保障與數位自由。

