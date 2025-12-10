市場押降息 聯準會內部分歧加劇鮑爾面臨考驗
（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天召開今年最後一次利率會議，市場普遍認為聯準會將再降息，然而內部意見分歧，聯準會主席鮑爾能否說服同僚支持其政策路線，將面臨考驗。
法新社報導，金融市場預期聯準會將在會議結束後宣布降息1碼，為今年第3度降息，使利率落在3.50%至3.75%區間，創近3年來最低。
近幾個月來，聯準會兩度降息以提振疲弱的就業市場，內部分歧卻日益加劇。
摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）首席美國經濟學家法羅利（Michael Feroli）說：「我們預期至少會有兩張反對票，也就是傾向不採取行動，以及一張贊成票，即支持更大幅度降息。」
他補充說：「支持與反對降息的理由幾乎同樣充分。」
聯準會的利率決策委員會共有12名具投票權的成員，其中包括7名理事會成員、紐約聯邦準備銀行總裁，以及依輪值制度加入的區域聯邦準備銀行總裁，他們採取多數決來決定利率走向。 鮑爾（Jerome Powell）10月指出，若不計入川普總統的關稅因素，通膨距離聯準會設定的2%目標其實不算太遠。
但由於川普今年祭出大規模關稅措施，推高商品成本，有些官員擔心物價上漲的情況可能會持續下去。
一般而言，降息可以刺激經濟成長，而升息則會抑制經濟活動並減少通膨壓力。（編譯：劉文瑜）1141210
