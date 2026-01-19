市場持續低迷！陸12月房價續跌 新屋中古屋銷售仍面臨庫存壓力

大陸國家統計局19日發布2025年全國房地產市場基本情況數據，顯示2025年全國新建商品房銷售面積為8億8101萬平方米，較上年下降8.7%;銷售額為8兆3937億元人民幣（約38兆元新台幣），下降12.6%。值得關注的是，與2024年相比，降幅均出現收窄趨勢。

去年12月大陸70個大中城市商品住宅銷售價格環比總體下降、同比降幅擴大。 （示意圖／翻攝《央視新聞》）

《第一財經》19日報導，根據住建部數據，截至2024年底，大陸城鎮人均住房建築面積達到41平方米左右，戶均住房超過1.1套，顯示全國樓市已從「住房總量短缺」轉向「總量基本平衡」階段。成都市城市建設發展研究院副院長馮波表示，銷售面積和金額降幅收窄，說明房地產供求關係正在加快實現新的平衡，這是嚴控增量、加快庫存去化的結果。

在房價表現方面，去年12月大陸70個大中城市商品住宅銷售價格環比總體下降、同比降幅擴大。國家統計局城市司首席統計師王中華指出，一線城市中僅上海新房價格上漲0.2%，去年全年上海有8個月新房價格環比領漲70城。當月70城中有6個城市新房價格環比上漲，58個城市下降，南京、合肥、武漢等6城持平。

中古房市場方面，去年12月70城中古屋房價格全面下跌，但一線城市跌幅出現收窄。數據顯示，一線城市中古住宅銷售價格環比下降0.9%，降幅比上月收窄0.2個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降1.3%、0.6%、1.0%和0.6%。二、三線城市中古住宅銷售價格環比均下降0.7%。

大陸 新房價格持平的城市數量增多，樓市供求雙方進入深度博弈階段。 （示意圖／《新華社》）

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，新房價格持平的城市數量增多，意味著樓市供求雙方進入深度博弈階段，房企認為房價已降至成本線水平，購房者對房價預期也趨於穩定。

廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，房價穩定的壓力仍比較大，大部分城市的新房銷售去化週期及中古屋掛牌量仍超過合理區間。他指出，近期一線城市房價跌幅開始收窄，上海、深圳、廣州、東莞等重點城市中古屋交易創近年來新高，在價格調整到位、購房門檻友好的情況下，新市民等剛需開始積極入市，有望成為2026年樓市穩定的關鍵。

新屋和中古屋銷售仍面臨庫存壓力。（圖／freepik）

截至2025年末，全國商品房待售面積7億6632萬平方米，比上年末增長1.6%，其中住宅待售面積增長2.8%。報導認為，就目前的房地產運行情況來看，新屋和中古屋銷售仍面臨庫存壓力，價格調整仍待時日。尤其在全國70個大中城市，沒有一個城市中古屋價格較11月上漲。

展望2026年樓市，李宇嘉認為，隨著大陸已明確了「控增量、去庫存、優供給」的政策方向，樓市新增規模收縮的趨勢將在今年繼續存在。在「剛需轉向二手房和租賃」的趨勢日漸明顯的背景下，控制增量是緩解庫存壓力，平衡供求關係，進而穩定房價和預期，實現樓市止跌回穩必經之路。

