市場持續震盪！台股開盤下跌逾230點 台積電跌15元報1435
【記者呂承哲／台北報導】市場AI泡沫疑慮又起，加上關注即將公布的美國11月非農、CPI數據，美股四大指數週一（15日）全面收跌，其中又以科技股跌勢最重，輝達股價收漲0.73%，台積電ADR下跌1.47%，谷歌股價下跌0.35%，博通續挫5.5％。台股週二（16日）開盤點下跌逾230點，台積電下跌15元，報1435元。
台股週一收跌331.08點、報在27866.94點，失守28000點關卡，成交金額為4367.77億元。三大法人方面，外資及陸資賣超489.95億元，自營商賣超36.55億元，投信賣超18.96億元，合計賣超545.46億元。
現任美國聯準會主席鮑爾將於明年5月結束任期，美國總統川普則是多次呼籲聯準會降息，市場視凱文．哈塞特 (Kevin Hassett) 為下一任聯準會主席熱門人選，但是哈塞特卻在近日指出，政策制定時會聽取川普意見，但是仍會依循聯準會貨幣政策獨立性行事，與此同時，川普身邊人士則是抵制哈塞特，這使得另外一位人選凱文．華許 (Kevin Warsh) 浮出檯面。
至於烏俄戰事，川普表示，協議現在比任何時刻更接近達成，此外，歐盟也發布一份聲明，提議建議一支由美國支持、歐洲主導的部隊，協助烏克蘭軍事重建，同時保證國防安全。
個股方面，特斯拉週一股價大漲3.56%，主要是其自動駕駛Robotaxi業務傳出利多，執行長馬斯克證實進行無人駕駛測試，這也激發華爾街對這家公司轉型成自動駕駛與機器人為主的業務前景想像。
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8
128萬股民揪心！00919今除息 盤中翻黑陷貼息
擁有逾128萬受益人的季配型高股息ETF群益台灣精選高息（00919）今日（16）進行除息，本季配息0.54元，首日參考價為21.65元，受大盤修正拖累，股價盤中翻黑，暫呈貼息窘境。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 3
轉型能源事業超成功！「光碟大廠」爆量漲停達連3漲炸32.55% 1萬多人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導錸德（2349）日前在法說會上釋出多項利多消息，引發近期股價強漲，目前已衝出連3漲32.55%的好表現，今（15）日則持續強勢，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣
大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 54
AI股綠到發慌！波若威、創意慘摔 唯這「IC設計廠」強漲逾半根領軍全場
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（15）日持續受美股重挫影響，早盤開低跌近150點，截至9點45分跌勢持續放大，暫報27,544.48點，下跌322.46點，跌幅1....FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
年賺三成、配息衝7%、股價只要0050五分之一？市值型ETF大洗牌 「這1檔」成新黑馬挑戰王座
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導市值型ETF戰場今年明顯升溫，不再只有元大台灣50（0050）獨霸舞台。隨著多因子策略崛起，新世代市值型產品開始搶占投資人目...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
秒填息不到一分鐘...群聯填息秀只賺到了個寂寞
群聯（8299）今（16）日除息，每股配發現金股利6.2283元，因除息參考價高掛1,120元，只要上漲0.54％即告全數填息，市場預期群聯今日全數填息機會高，不料碰到AI泡沫化變局，台股續跌，群聯填息秀也跟著變調，只有15張成交量得以1,130元成交，宣告全數填息。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 1
《基金》今年ETF績效1次看 0050僅排第11
【時報-台北電】距離年底封關還有2星期，全年ETF績效即將出爐，統計截至上周(12/12)為止，主題型ETF今年大放異彩，前10名中共有4檔入列，且囊括前3名，分別為復華中國5G(00877)、元大航太防衛科技(00965)及第一金太空衛星(00910)，報酬率都超過5成；國泰數位支付服務(00909)則奪下第10名，前十名ETF漲幅超過3成2，勝過元大台灣50(0050)（報酬率32.37%，名列第11名）。 今年除了AI表現傑出，主題型ETF也都火紅，尤其快到年底績效結算，投資人引頸期盼今年誰是大贏家。 根據統計，今年國防、太空、加密貨幣以及AI相關績效亮眼，冠軍復華中國5G報酬率讓人驚艷，去年以13.21元封關，今年最高漲至25.6元，上周以24.92元作收，漲幅高達88.6%。 達人指出，00877前5大持股包含成都新易盛、立訊精密、中際旭創、富士康工業互聯、兆易創新，且前4家持股比重都在8%以上，配置相當集中，買進等於可以參與大陸通訊產業發展。00877現下規模約40億元，受益人數1.1萬。 而第2名00965前5大持股則有三菱電機、台積電、日本電氣(NEC)、帕蘭泰爾(Pa時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 3
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 21
外資一週買超254億 光這2檔金控買超逾25萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/8~114/12/12）外資在集中市場總買進金額為8,342.59億元，總賣出金額為8,088.05億元，買超為254.54億元，另統計自114年年初至12月12日止，外資總買進金額為33兆5,440.66億元，總賣出金額為34兆52.06億元，累計賣超為4,611.40億元。外資總持有股票市值為43兆3,375.33億元新台幣，占全體上市股票市值的47.21%，較12月5日的42兆8,903.62億元新台幣，增加4,471.71億元。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
記憶體超級循環點火！「這3檔」EPS暴增...讓法人集體調高目標價 南亞科直指198元、華邦電衝破百元天花板
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群在財報與報價雙重催化下再度成為市場焦點。隨著美光即將於台北時間18日公布最新財報，外資與國內法人搶先布局，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
美股交易大變革？那斯達克將推「全天候交易」 買輝達蘋果不用再熬夜了
全球金融市場將迎來一場震撼性變革！路透社報導，作為全球最大證券交易所之一的那斯達克（Nasdaq），已計畫於今天正式向美國證券管理委員會（SEC）提交文件，推動股票「全天候交易」（Nearly 24/7 Trading）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
今年第8大！台股一度跌逾500點 股市名師喊：是好買點
博通財報不如市場預期，美股暴跌，台股今（15）日開低走低，早盤一路向下探底，盤中最低跌至27687點，下跌511點，失守2萬8關卡，創下今年第8大，專家表示，博通財報還是優於預期，台股目前漲多拉回，反而是好買點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 13
三大法人資金瘋狂湧入！捧43.9億搶進華邦電…又砸13億狂掃「這檔」4萬3千張
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/8~12/12）週漲217.13點、漲幅0.78%，收在28198.02點，據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人上週買超47...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
iRobot申請破產！中國杉川機器人收購100%股權：曾經的掃地機器人龍頭，為何被迫走向私有化？
美國掃地機器人龍頭品牌 iRobot 正在啟動破產重整程序，並將由深圳 PICEA 機器人及其子公司 Santrum 收購控股。數位時代 ・ 21 小時前 ・ 161
甲骨文反擊空頭亮AI接單證據 將加大對鴻海、緯創等釋單
市場憂心甲骨文面臨AI業務泡沫化之際，該公司最新上傳主管機關資料顯示，截至11月的三個月內，已敲定約1,500億美元（逾...聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 10
記憶體股還有戲？專家估美光財報亮眼 華邦電、南亞科繼續飆
美光科技（Micron）即將在周四（18日）清晨公布其2026財年第一季度財報，華爾街分析師普遍預期美光將繳出亮眼成績單，預測該季營收約為127.22億美元，非GAAP每股盈餘預計約為3.656美元，高盛更預期營收可能達到132億美元、每股收益（EPS）4.15美元，雙雙高於市場普遍預期。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 4
外資逃殺 台幣貶1.78角
AI泡沫疑雲再升溫，美股四大指數上周五重挫，台股15日開盤一度暴跌500點，外資擴大賣超台股且全面匯出，衝擊新台幣匯率跟著重貶，終場狂挫1.78角，匯價一舉站上31.3元價位，匯銀主管預估，短線關鍵全看美股，若持續崩跌並拖累台股，新台幣將進一步貶破31.4元，甚至衝向31.5元重要心理關卡。工商時報 ・ 9 小時前 ・ 5
投信年底火力全開？資金鎖定6檔作帳黑馬 AI之外「這檔重電股」意外成焦點...投資人震驚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導距離年底封關只剩最後十多個交易日，投信為了衝刺年度績效，作帳動作明顯加溫。隨著台股本周再創歷史新高，部分個股不僅沒...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
《基金》他甩賣50張00919 老手斷言跳錯車
【時報-台北電】季配高息人氣指標00919（群益台灣精選高息）除息秀明（16）日登場，近日股價明顯轉強，引發存股族好奇，紛紛表示「今天漲好多」、「強到沒朋友」，還有網友逢高調節，一口氣出脫50張，以每張獲利1000元計算，對5萬元秒入袋大感開心。投資專家則認為，金融股今年獲利優異，明年受惠降息循環表現還會更好，現在其實是高含金ETF的好買點，不建議跳車金融股與高息ETF。 理財達人《要不要來點稀飯套餐》就上周五（12日）股價走勢表示，00919日漲0.96%，不僅優於00878（國泰永續高股息）的0.52%，也高於0056（元大高股息）與0050（元大台灣50）各0.33%、0.16%的表現。 至於為何00919會漲這麼多？他分析價格明顯溢價、成分股大漲帶動淨值與股價上漲是可能的2大原因，但因為00929在12日淨值為22.25元，高於收盤價的22.17元，仍處折價狀態，顯然不是市場亂追價導致。 因此，00919日漲0.96%的主因，來自「成分股表現」推升，由於40檔成分股中，日漲超過1%的就有14檔，其中以第11大持股漢唐上漲5.46%最多，但前3大成分股為國泰金、中信金、富邦金，由時報資訊 ・ 1 天前 ・ 2