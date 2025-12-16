市場持續震盪！台股開盤下跌逾230點 台積電跌15元報1435

【記者呂承哲／台北報導】市場AI泡沫疑慮又起，加上關注即將公布的美國11月非農、CPI數據，美股四大指數週一（15日）全面收跌，其中又以科技股跌勢最重，輝達股價收漲0.73%，台積電ADR下跌1.47%，谷歌股價下跌0.35%，博通續挫5.5％。台股週二（16日）開盤點下跌逾230點，台積電下跌15元，報1435元。

台股週一收跌331.08點、報在27866.94點，失守28000點關卡，成交金額為4367.77億元。三大法人方面，外資及陸資賣超489.95億元，自營商賣超36.55億元，投信賣超18.96億元，合計賣超545.46億元。

現任美國聯準會主席鮑爾將於明年5月結束任期，美國總統川普則是多次呼籲聯準會降息，市場視凱文．哈塞特 (Kevin Hassett) 為下一任聯準會主席熱門人選，但是哈塞特卻在近日指出，政策制定時會聽取川普意見，但是仍會依循聯準會貨幣政策獨立性行事，與此同時，川普身邊人士則是抵制哈塞特，這使得另外一位人選凱文．華許 (Kevin Warsh) 浮出檯面。

至於烏俄戰事，川普表示，協議現在比任何時刻更接近達成，此外，歐盟也發布一份聲明，提議建議一支由美國支持、歐洲主導的部隊，協助烏克蘭軍事重建，同時保證國防安全。

個股方面，特斯拉週一股價大漲3.56%，主要是其自動駕駛Robotaxi業務傳出利多，執行長馬斯克證實進行無人駕駛測試，這也激發華爾街對這家公司轉型成自動駕駛與機器人為主的業務前景想像。

