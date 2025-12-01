市場搞錯了？大摩：DRAM漲價不會害手機毛利
[NOWnews今日新聞] 摩根士丹利（大摩）最新報告認為，DRAM漲價可能讓終端手機廠的獲利「變更好」，並舉例小米就是最能代表這種現象的企業。
大摩在最新研究中回顧過去三段DRAM上行周期，包括2016至2017年、2019至2021年與2022至2023年，發現小米的手機部門毛利率不但沒有被原料成本推升所拖累，反而在同期間出現攀升，與傳統認為成本升等同毛利降的印象大不相同。
報告指出，小米能在 DRAM 上漲環境中維持甚或提升毛利率，與其商業模式有三項關鍵因素。
記憶體屬手機重要組件，當供應鏈出現明顯漲價，整體終端售價往往會同步上調，成本壓力可順勢反映到消費端，使毛利受到的衝擊不如市場想像大。
當通路價格因成本上漲提前調整，而後記憶體行情又反轉下滑時，手機品牌便可能迎來短暫的「高售價、低成本」利差期，毛利率會跟著改善。
小米近年提高高階與中高階手機的比重，產品平均售價走高，結構調整讓其在面對原料波動時更具韌性，有助毛利率穩定甚至擴張。
大摩指出，市場對記憶體漲價的悲觀情緒多以線性邏輯推估，但小米的歷史數據呈現的是「DRAM漲，小米毛利率也漲」的反直覺關係，意味市場可能低估品牌商在定價與產品規劃上的彈性空間。
不過，報告同時提醒，若DRAM進入多季持續強勢、不易回落的「長多頭」格局，手機毛利仍可能面臨更明顯壓力；但若此次屬於震盪周期、漲幅在短期見頂後快速反轉，手機廠的毛利率也有機會迎來迅速修復。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
連環燒！記憶體缺貨潮、價格飆漲 機構下調2026年遊戲主機出貨量
記憶體壓身家被割韭菜！南亞科又爆鉅額違約交割4386.6萬元
戴爾、惠普示警2026年記憶體晶片恐大缺貨 SK海力士部分供給售罄
其他人也在看
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 1 天前
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Google TPU爆湧大單！法人看好「這8檔供應鏈」齊跳高 聯發科連5漲飆22%成最大贏家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導市場近日盛傳Meta與Google達成協議，2027年起將在資料中心部署Google自研的TPU。消息一出，不僅衝擊憑GPU稱霸AI市場的輝達...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 1 天前
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
又要買不起黃金了？黃金存摺飆近天價 飾金1錢16680元「史上第二高」
黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
台股AI兩檔主動ETF12月3日同步開募 12月台灣經濟亮點和美國經濟指標速覽數據出爐｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股AI題材吸睛，兩檔主動ETF12月3日同步開募；12月台灣經濟亮點：PMI、外資流向與地產高峰論壇；以及12月美國經濟指標速覽：ISM、ADP與初領失業金數據接連出爐！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體股像坐雲霄飛車！飆完又跌怎麼辦？專家拆解「真相」：華邦電、南亞科、群聯一次看清楚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近日在AI需求拉動下強勢衝高，但股價節奏宛如雲霄飛車，一天跳空、一天下殺，上周才剛歷經劇烈震盪，旋即迎來反...FTNN新聞網 ・ 1 天前
法說會報佳音！這「矽晶圓大廠」挑戰連6漲 華電網開盤即攻頂...5檔同步亮燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日以27,674.16點開高，但隨即翻黑跌至盤下，截至上午9時25分暫以27,529.68維持跌勢，開盤有7檔個股攻上...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
AI升級引爆矽光子熱潮！這檔週噴44%「創歷史新天價」 外資、投信、自營商爭相囤貨
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨著AI伺服器的模型參數規模持續放大，帶動資料中心（DataCenter）互連頻寬需求，市場已開始量產1.6T光傳輸產品，預期最快...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Google帶飛！聯發科谷底反彈...成交額炸173億 PCB欣興、南亞同步走揚
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股今（1）日大盤氣氛些許低迷，截至上午11點16分，加權指數落在27,483.20點，下挫143點、跌0.52%。不過，PCB族群依舊漲勢...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
《遠見》獨家調查：46家金融機構揭示2026年最新選股策略
━━ 關鍵發現 ━━★ 73.9％建議加碼「股票」投資，67.4％預期台股突破3萬點大關★ 資金主戰場為半導體、AI供應鏈，三大核心強勢股：台積電、台達、鴻海★ 50%民眾投資金額不變，超過67%對維持生活品質感到「有壓力」展望2026年，世界將走向更難以預測的BANI（Brittle脆弱、Anxi遠見雜誌 ・ 1 天前
日圓萎靡 日財相：擬出手干預
日本財務大臣片山皋月30日在富士電視台播出的談話性節目裡表示，日圓匯率近期迅速貶值的波動走勢，並非由基本面驅動的情況相當明顯。她強調可能採取匯率干預措施。這是日本政府就日圓匯率發表的最新說法。工商時報 ・ 13 小時前
沒買AI真的輸慘！4檔新ETF壓軸登場 過年紅包全靠他
今年台股投資風潮中，主動式台股ETF持續成為市場焦點。根據 CMONEY 最新統計，截至本週為止，市場上五檔主動式台股ETF在受益人數與規模雙雙創下歷史新高，總受益人數來到414,612人，連續第六週刷新紀錄，總規模也攀升至785.9億元，逐步向千億元大關邁進。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
「買房是賭博！」50歲才買房會拖垮退休？金融高管49歲「被退休」：中年買房已無退路 4件事先想清楚再買
「自住房能不能算入退休資產？」最有名的論述應該是《富爸爸．窮爸爸》作者羅勃特．清崎（Robert Toru Kiyosaki）所主張的「自住房不是資產」，因為你住在裡面，當要用錢的時候是不能從房子敲下來用的，然後還要負擔房貸、維護費用、水電費、稅等。Yahoo奇摩房地產 ・ 9 小時前
15檔法人回補 火力旺
台股反彈走揚，國際資金再度回流，投資專家認為，短線籌碼面為關注焦點，建議挑選三大法人近一周由賣轉買，回補力道強勁，搭配KD指標正向，包括富邦金、欣興、華邦電等15檔，有望成為年關前的多頭重心。工商時報 ・ 1 天前