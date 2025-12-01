市場搞錯了？大摩：DRAM漲價不會害手機毛利

▲大摩指出，DRAM漲價有可能讓手機品牌廠獲利更好。（圖／翻攝官網）

[NOWnews今日新聞] 摩根士丹利（大摩）最新報告認為，DRAM漲價可能讓終端手機廠的獲利「變更好」，並舉例小米就是最能代表這種現象的企業。

大摩在最新研究中回顧過去三段DRAM上行周期，包括2016至2017年、2019至2021年與2022至2023年，發現小米的手機部門毛利率不但沒有被原料成本推升所拖累，反而在同期間出現攀升，與傳統認為成本升等同毛利降的印象大不相同。

報告指出，小米能在 DRAM 上漲環境中維持甚或提升毛利率，與其商業模式有三項關鍵因素。

廣告 廣告

記憶體屬手機重要組件，當供應鏈出現明顯漲價，整體終端售價往往會同步上調，成本壓力可順勢反映到消費端，使毛利受到的衝擊不如市場想像大。

當通路價格因成本上漲提前調整，而後記憶體行情又反轉下滑時，手機品牌便可能迎來短暫的「高售價、低成本」利差期，毛利率會跟著改善。

小米近年提高高階與中高階手機的比重，產品平均售價走高，結構調整讓其在面對原料波動時更具韌性，有助毛利率穩定甚至擴張。

大摩指出，市場對記憶體漲價的悲觀情緒多以線性邏輯推估，但小米的歷史數據呈現的是「DRAM漲，小米毛利率也漲」的反直覺關係，意味市場可能低估品牌商在定價與產品規劃上的彈性空間。

不過，報告同時提醒，若DRAM進入多季持續強勢、不易回落的「長多頭」格局，手機毛利仍可能面臨更明顯壓力；但若此次屬於震盪周期、漲幅在短期見頂後快速反轉，手機廠的毛利率也有機會迎來迅速修復。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

連環燒！記憶體缺貨潮、價格飆漲 機構下調2026年遊戲主機出貨量

記憶體壓身家被割韭菜！南亞科又爆鉅額違約交割4386.6萬元

戴爾、惠普示警2026年記憶體晶片恐大缺貨 SK海力士部分供給售罄