市場改造 專家祭4法寶

學者直言，市場改造成功的關鍵，在於必須能招來外地顧客消費。圖為台南西市場的聖誕樹燈飾，配合後方的馬薩式屋頂燈光，讓遊客感覺更浪漫。（郭良傑攝）

全台公有市場因消費型態改變，使用率偏低，如何轉型活化成為各縣市的課題。財團法人中國生產力中心已在全台輔導眾多公有市場成功轉型，總監呂銘華認為，硬體環境升級、軟體經營創新、數位轉型與智慧管理、文化與觀光結合是4大法寶。中山大學政經系教授張其祿直言，市場改造成功的關鍵，在於必須能招來外地顧客消費。

呂銘華解釋，軟硬體有如打地基，是最基本也最重要的。硬體環境升級方面，可進行耐震補強、通風照明改善、排水系統更新、設置冷藏設備，再導入設計師規畫，提升市場整體視覺與動線，打造明亮、舒適的購物環境；軟體經營創新包括品牌化與故事行銷、營業時間彈性化、攤商培訓與輔導。

「數位智慧是趨勢，文化是永續」。呂銘華指出，數位轉型與智慧管理，可導入電子支付、建立網路販售、智慧管理系統；文化與觀光結合才能創造雙贏，可長可久，例如文化市集再造、觀光導向市集、辦市集活動。

呂銘華舉例說，高雄市左營區龍華市場是成功轉型案例，早期龍華市場以生鮮市場為主要型態，但不敵連鎖賣場、超市的挑戰而逐漸沒落，後來發展特色小吃、異國美食，且從早到晚營業，不僅吸引在地消費者，更引來外地遊客、網紅注意，如今成為極受歡迎的美食廣場。

但呂銘華也提醒，都會區與非都會區的發展模式有差異性，龍華市場屬都會區，本身有許多外來客；若非都會區則要使用不同的經營模式，會較著重老店故事行銷、加強攤位培訓、租金優惠、改善營業環境等。

張其祿也說，龍華市場位於人口遷移增多的北高雄，原本商業型態被技術革新的新型賣場取代，因此轉型成美食廣場後，再次吸引區域顧客青睞，光靠在地客的營業額就足夠支撐市場，透過宣傳再錦上添花地吸引遊客，市場生意更暢旺。

「很多地方政府都在改造傳統市場，但結構性問題在於當地人口是否能支撐市場營業額。」張其祿認為，若當地基本人口已大量外流或減少，無論硬體升級、軟體創新或數位管理，攤商都很難賺錢，重要的是須能招來外地客，改造才有意義。