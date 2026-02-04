市場攻擊案！ 砍警嫌有前科、住後龍 攤商還原經過

苗栗縣 / 綜合報導

持利器砍傷員警的鍾姓男子，並不是住在市場附近。根據了解他是苗栗縣後龍人，距離行 凶 的市場開車大約要20分鐘,市場裡的人也幾乎沒看過他,警方透露,嫌犯過去有傷害前科，當時持利器到南苗市場，有攤商目擊他行為怪異，先是說要借充電器，還問攤商家住那裡，沒多久市場就傳出尖叫聲，嫌犯在沒有地緣關係下，到苗栗市犯案，警方還要釐清原因。

鍾姓男子，在砍傷員警後，自己腹部也中槍，被救護人員合力抬上擔架，男子持利器出現，當時南苗市場內有不少人潮。

廣告 廣告

目擊攤商說，當時男子行跡相當可疑，先是跟她借充電器，還問她住哪裡，攤商覺得不對勁趕緊跑，沒多久就聽到市場傳出尖叫聲。

40歲的鍾姓男子，選擇一早市場人最多的時候，手持利器嚇壞不少人，附近的攤商都說從沒有看過他，根據了解，鍾姓男子並不是住在市場附近的民眾，而是苗栗後龍人，兩地的距離開車的話大約要20分鐘，而他過去曾經有傷害前科。

受傷的員警，頭部有10公分撕裂傷，還好沒有生命危險，不過鍾姓男子沒有地緣關係，警方要追查他究竟為什麼要跑到苗栗市犯案。

原始連結







更多華視新聞報導

隨機殺人早有前科！ 邱嫌10年前闖「同家超商」砍傷4人

闖市場亂放沖天炮！ 男一路「炸街」引恐慌 攤商嘆擾民

疑為情傷人！ 嫌理論未果 持利器攻擊導致2傷

