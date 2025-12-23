市場新局 裕日車明年進美規車備戰

台美對等關稅持續磋商，美規車有望挾低關稅強勢襲台，裕隆日產汽車轉守為攻，總經理姚振祥23日表示，已就導入美規車訂出明確時程，屆時包括NISSAN跟INFINITI都有導入美規車的計畫，但因新車在台認證至少要半年到1年時間，推估會落在明年底上市，絕對不會坐以待斃，要正面迎戰關稅新局。據悉，和泰車也可望在關稅談妥後，調整旗下產品的銷售結構。

裕日車昨日宣告在台同步展開Re-shaping品牌啟動計畫，並發表「ABB Formula E電動方程式錦標賽」冠軍賽車Formula E GEN3 Evo，及搭載全新第三代e-POWER動力科技的跨界休旅車款NISSAN QASHQAI。其中QASHQAI於9月已在歐洲市場發表，預計明年導入台灣。

對於台美關稅談判可能開放美規車，姚振祥表示，根據車界判斷，關稅底定的時間應會落在明年1月，導致在擬訂年度計畫的此時「有點辛苦」，必須就零關稅、低關稅的不同場景，模擬不同對應之道，並評估若美規車來台，對台灣車市帶來後續衝擊。

姚振祥表示，美規車若挾低關稅襲台，車廠必須正面迎戰，裕日車目前已就可能從美國導入的車款進行評估，哪些車台灣有需要、進來以後有競爭力，都有很具體的規畫，且因為美規車進來台灣，都還需重新認證，一般來說都要半年到1年，上市恐落在明年底。

至於美規車進入台灣的接受度，姚振祥持較保留態度，一是美規車很久沒來台灣，要給台灣消費者一點時間「習慣」，二是雖然美規車享零關稅來台優惠，但在全球供應鏈下，純美國製造的不多，加上人力成本高，即便導入台灣也未必有價格優勢，仍須觀察。

姚振祥透露，近期規畫導入時程，也遇到美元匯率上漲，價格須重估的困擾，在聯準會貨幣政策未定，美元價格難料下，多少都會提高車廠導入美規車的難度，但若因導入美規車可提供更多選擇、更強競爭力，裕日車也願意嘗試，讓整體產品線更充實。

不只裕日車對美規車躍躍欲試，和泰車也將在台美關稅談妥後，進一步調整旗下產品的銷售結構，並配合豐田原廠的整體評估，考量各地的產能、生產成本等因素，有可能將旗下兩款熱門的車款RAV4和CAMRY，由日本進口轉為美國製造，藉此因應台灣車市新走向。