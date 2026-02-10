市場旁「平交道風險高」 七堵警守望護行人籲停等不硬闖

警方護著老婦人過平交道。（記者李健興翻攝）

【警政時報 李健興／基隆報導】成功平交道人多、車多，潛藏風險也相對提高。由於鄰近傳統市場，平時人車往來頻繁，每天都有婆婆媽媽騎乘機車、推著菜籃穿梭其中，只為張羅一家人的三餐。然而，只要一人貪快硬闖平交道，便可能讓自己與他人陷入危險。

鐵路七堵派出所員警駱伯揚、林昱廷及呂柏翰執行平交道守望勤務期間，發現一名年邁老婦拄著拐杖、步履蹣跚行經平交道，隨即主動上前攙扶協助，確保其安全通行。警方表示，安全才是回家唯一的路。

「馬路如虎口，馬上平安」不僅是一句口號，而是每日都應牢記的安全守則。鐵路列車行駛速度快、煞車距離長，一旦發生事故，後果往往難以挽回。

鐵路七堵派出所所長廖俊德呼籲，市場周邊交通環境複雜，用路人更需彼此禮讓與耐心，切勿因一時搶快而造成無法彌補的遺憾；守住平交道，就是守住回家的路。

