市場樂觀信心衝4年高！ 美銀：經理人已押身家





美國銀行（Bank of America）週二（16）日公布的全球基金經理人調查顯示，市場投資情緒持續轉趨樂觀，基金經理人手中現金水位降至歷史新低，反映資金幾乎全面投入風險資產。調查指出，整體現金配置比例僅剩3.3%，較11月的3.7%再度下滑，創下統計以來新低，也凸顯投資人對後市的高度信心。

根據外媒《市場觀察》（MarketWatch）報導，美銀首席投資策略師哈奈特（Michael Hartnett）分析，現金水位驟降，代表投資值者幾乎「全數進場」，這種極度偏多的部位結構，反而可能成為風險資產的最大阻力。依其交易規則，現金比例已觸發技術性賣出訊號；不過，美銀自有的「多空指標」目前為7.9，尚未突破8的明確賣出門檻。

本次調查涵蓋203位基金經理人，管理資產總額達5,690億美元。受訪者普遍看好全球經濟與美股前景，宏觀樂觀情緒升至2021年8月以來最高水準。多數受訪者認為，全球經濟將出現「軟著陸」（57%）甚至「不著陸」（37%），主因在於流動性條件仍處於金融危機後的相對充裕水準。

在利率與債市方面，基金經理人多預期未來債券殖利率走高，約四分之三受訪者認為殖利率曲線將於未來一年轉趨陡峭。資產配置上，股票部位來到去年12月以來最超配水準，債券則降至2022年通膨衝擊以來最低配置；商品配置亦再度升溫。

產業偏好方面，金融、健康照護，減碼能源、現金及民生必需品最受基金經理人青睞。調查顯示，最熱門交易集中於「7大科技股」與黃金。至於潛在風險，投資人普遍將AI投資過熱及大型雲端業者資本支出列為最大尾端風險，可能成為引發市場修正的關鍵因素。

