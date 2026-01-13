市場消化美企財報！美股跌多漲少道瓊跌398點 台積電ADR跌0.17%

美股主要指數13日多收跌，台積電ADR跌0.17%，收在331.21美元。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 投資人關注伊朗局勢發展之際，也正在消化美國企業最新公布的財報，美國股市13日跌多漲少。週二金融股領跌，道瓊工業指數下跌398.21點、0.8%，標普500指數下跌0.19%，那斯達克指數下跌0.1%，費城半導體指數上漲0.95%，台積電ADR跌0.17%，收在331.21美元。

綜合外國媒體報導，美國總統川普（Donald Trump）提議將信用卡利率上限設定為10%，為期1年，引發金融股近期的拋售潮。包括摩根大通執行長傑米戴蒙（Jamie Dimon）在內的多名金融高層警告，將嚴重損害消​​費者的利益。儘管摩根大通第四季營收和獲利均超出預期，但其股價仍下跌4.2%。其他金融股如萬事達卡下跌3.8%、Visa下跌4.5%。

川普除了要求對信用卡利率進行管制，上週也提出一系列其他要求，包括禁止國防公司發放股息或回購股票，及禁止大型機構投資者購買更多獨棟住宅。川普12日晚間也表示，微軟將宣布一系列變革措施，以確保美國民眾不會因其資料中心建設項目而面臨公用事業成本上漲。

另一方面，美國去年12月消費者物價指數（CPI）年增率2.7%，月增率0.3%，與去年11月持平，符合市場預期。扣除食品與能源價格的核心CPI年增2.6%，月增0.2%，則低於市場預期，為2021年初以來最低的年增幅。CME FedWatch工具顯示，投資人普遍認為美國聯邦準備理事會（Fed）本月利率按兵不動。

美股13日收盤，道瓊工業指數大跌398.21點或0.80%，收報49191.99點。標普500指數下挫13.53點或0.19%，收在6963.74點。以科技股為主的那斯達克指數滑落24.02點或0.10%，收在23709.88點。費城半導體指數上漲73.16點或0.95%，收在7747.99點。

