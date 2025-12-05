市場火災波及周邊 關懷陪伴安身安心
台北市萬華區上個月底(11/27)，雙和市場發生火災，幸好沒有人罹難。萬華慈濟志工接到訊息，訪視團隊連續兩天，前往災區周圍、以及安置民眾的旅社，準備了祝福禮與救助金。(10戶全毀1萬元，1戶半毀5千元，16份安心祝福禮。
在區公所及里長的陪伴下，萬華區慈濟志工關懷雙和市場火災周圍居民。
慈濟志工 謝春梅：「所幸無人(罹難)，只有一位受到小傷，有一位是燙傷 目前在台大醫院，嗆傷的那一位也都還好，其他都是安全的逃離現場。」
慈濟志工 呂美香：「里長帶領 挨家挨戶去看，彙整名冊了以後，分別到旅社 來發救助金(祝福)。」
慈濟訪視團隊，將受災名單，依房屋全毀與半毀情況造冊，前往安置的旅社拜訪。
慈濟志工：「全球的祝福，一點心意 為你壓壓驚。」
在他們找到下一個住處之前，慈濟社工師將會同志工，再評估給予適當的關懷與照顧。
