市場火警善後與防災檢討 余信憲議員：早日重建保障攤商權益

【記者范文濱／桃園報導】

針對南門市場近期火警事件，市議員余信憲市政總質詢中指出，市府已規劃提供每戶三萬元補償金，但必須明確界定受理範圍，保障攤商權益。余信憲議員肯定相關局處多次到場勘查，了解現場損害情況，同時要求後續消防安全與防災設施必須落實，避免類似事件再次發生，確保攤商與市民的生命財產安全，並要求市府加強追蹤善後進度。

余信憲議員也針對市場現場安全設備提出檢討，追問內灘警報器未即時響應原因，以及灑水系統缺失，強調未來市場防災設施必須全面加強，並督促各局處定期檢查與改善，落實公共安全責任。

此外，他關心青年局創業基地及電商直播成效，詢問觀看人數與平台流量差異，並追問直播平台使用是否符合採購規範，提醒青年創業政策不只要做得好看，更要落實實效與透明。

針對承包商性騷擾事件，余信憲議員質疑青年局與勞動局通報程序是否完整？並要求，無論加害者是公務人員或承包商，案件都必須依規定通報，保障受害者權益，更呼籲建立明確通報與追蹤機制，確保所有案件能被主管單位掌握並及時處理，讓職場安全不打折。

為落實青年政策，余信憲議員要求市府持續追蹤青年創業基地營運效能，並建議定期舉辦輔導與成效評估會議，提升公共資源運用效率，透過有效監督機制，讓青年創業基地與市場管理制度更加完善，最終提升市府整體治理效能，也讓市民生活與創業環境都能獲得實際改善。

