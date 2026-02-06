市場為何不埋單高市經濟學？日圓、日債深陷翹翹板困局

為何正擁有近年最高人氣的日本首相高市早苗，在金融市場上卻面臨近年最不安的時刻？

挾著高人氣上台、全國支持率過半的高市早苗，除了端出比去年多三成、總額十八兆三千億日圓（約合新台幣三兆六千七百億元）的追加預算案外，一月又再拋出研議暫停徵收食品消費稅兩年的政策建議。

外界估計，這項政策若實施，將使日本政府收入每年減少五兆日圓（約合新台幣一兆元），相當於該國政府一年約六％的稅收。

高市的藍圖是：藉由減稅，以及投資戰略性產業等手段，雖然一開始會減少政府收入、擴大支出，但若成功，就能創造出更多民間消費與企業投資，帶動經濟成長，進而降低未來的政府負債比。

「我們將讓國民感受到經濟復甦的成果，將『不安』轉化為『希望』。」高市在去年底的政策演說中表示。

升息助漲日圓但不利長債

不過，暫時停徵消費稅這想法一曝光，投資人馬上用行動提出對日本財政的擔心。

畢竟日本政府的負債占國內生產毛額（GDP）比重早已超過二○○％、幾乎是美國兩倍。市場因此持續拋售日本長天期公債，導致殖利率紛紛飆升，四十年期公債殖利率並首次突破四％，寫下歷史新高。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超補充，因為日本公債的買家來源相較單純，當日本央行有望持續升息時，這意味長債價格可能還會走低，買家可能就會因此選擇觀望，不在此時買入還可能會跌的產品。

當越來越少人願意承接長債，就會進一步推升債券殖利率，讓日本政府發行長債的成本越來越高，增加政府償債的負擔。

將於二月八日進行的日本國會改選，是高市為了讓自己成為多數執政，才能順利推動種種經濟政策的一場賭注。

可現實是，日本經濟目前還有更大的風險：日圓。

儘管日本近兩年已升息四次，逐漸擺脫負利率標籤，但日圓走勢卻並沒有隨之一路高升，反而數度回貶，維持弱勢。





這樣的情境，讓日銀陷入了政策上的兩難：

若不升息，日圓可能續貶，將繼續放大過去幾年弱勢日圓帶來的輸入性通膨效應，消費者荷包將持續縮水，本土消費動能將更難維持，恐反倒抵銷高市補貼政策的效果。

但它若升息，也可能繼續推升日本長債殖利率，使價格繼續走跌，讓長債投資者更不敢買，繼續提高政府償債負擔。

甚至，近期弱勢日圓還引起了美國的注意，一月底，紐約聯邦儲備銀行罕見的對日圓執行「匯率檢查」。

元大日本龍頭企業基金研究團隊接受商周採訪時分析，美國擔心的是，若日圓續貶，恐會讓日銀賣出手中的美債，將賣出的美元再拿來買日圓以此阻貶。而美債被拋售正是川普政府最不樂見的情況。

渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪認為，美國執行匯率檢查，不僅反映出美國的憂慮，也代表美國認為日圓已過度貶值。

然而，即使是日圓快速反彈升值，也會形成另一種危機。

中信日本商社（○○九五五）ETF經理人辛忠駿指出，若日圓在短期因政府干預或升息而快速彈升，恐讓借便宜日圓去全球投資，做套利交易的資金，被迫賣掉手中海外股票，回頭買入日圓，這將引起全球資產的價格震盪。

同時高市也曾表示，弱勢日圓可成為日本企業的出口優勢。

日圓至年底呈緩升五％格局

目前看來，日圓仍將緩步升值。根據渣打銀行最新預測，日圓直到二六年底，有望往一美元兌一百四十七日圓靠攏，與一月底匯價相比，到年底約還有五％升值空間。

目前高市所帶領的自民黨與其盟友，在改選中仍展現高支持率，多家機構都預測他們將取得過半席次。

如果「高市經濟學」持續推進，對日本相關投資究竟會有何影響？

首先以日圓而言，如果只是觀光需求，目前日圓即使有回升，仍處於近三年低檔，不須再觀望時機。

對於投資人來說，若擔憂日本財政政策的風險，國泰投信量化暨指數事業處協理游日傑建議，可關注「 日本經濟政策不確定性指數（EPU）」的變化。

若該指數升高，則代表日本長債殖利率恐飆升、進而帶動全球股債市出現賣壓，投資者可適時減碼股、債市部位。

至於日股，辛忠駿指出，截至目前整體日股企業獲利展望仍持續維持正向，直到二七年全國GDP都可望維持正成長，不過高市經濟學能否持續錦上添花，還有待觀察。

日本當前政治人氣與金融市場的斷裂，顯示出把「希望」化作政策相對容易且動人，但要以此獲得市場信任，則很難。畢竟要讓大家相信這是會發生的未來，得仰賴日本政府持續的作為與實踐。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

