市場產能過剩 中石化頭份CPL2號線及尼龍粒工場停產

（中央社記者曾仁凱台北13日電）中石化今天宣布，為因應全球市場變化與推動長期永續發展，董事會決議頭份廠的己內醯胺（CPL）2號線及尼龍粒工場，停止生產並進行除役。

中石化2年前就啟動精簡計畫，將頭份廠己內醯胺1號線停產除役，希望藉此提升資源配置效益，以及整體營運競爭力。

中石化表示，近年受全球石化產能供過於求、地緣政治衝突，以及美國關稅政策等多重因素影響，台灣CPL及尼龍粒市場需求未見復甦且持續萎縮。

中石化指出，經營團隊經審慎評估後認為，頭份廠CPL生產製程設備的技術特性與營運成本結構，在當前環境下已難維持競爭力，不具經濟效益。為聚焦具發展潛力與永續價值的業務方向，決議頭份廠CPL 2號線及尼龍粒工場停止生產並進行除役。

中石化是台灣唯一CPL生產製造公司，2023年底公告頭份廠CPL 1號線10萬噸停產後，總年產能為30萬噸。此次董事會決定將頭份廠CPL 2號線也停產除役，中石化的CPL年產能將再減10萬噸、降到20萬噸。

展望未來，中石化表示，將持續推動能源轉型與特用化學品事業發展，積極尋求電子級化學品的合作機會，同時強化現有資產的活化與再應用，提升資產運用效益。頭份廠其他產品將視市場狀況，配合公司策略及未來規劃進行最適化調整及安排，以提升營運效能，創造股東長期價值。（編輯：楊蘭軒）1141113