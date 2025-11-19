市場瘋傳台積電2奈米機密被老臣羅唯仁竊走 產業大佬林伯豐發話了

財經中心／李宜樺報導

三三會理事長林伯豐表示，只要妥善給予離職金與制度管理，就能降低機密外洩風險。台積電再爆2奈米技術疑似外洩，引發產業鏈高度震盪。（圖／資料照）

2奈米洩密風暴延燒 產業大佬提出震撼建議



台積電再爆2奈米先進製程疑似外洩震撼市場，三三會理事長、台玻董事長林伯豐今（19）日公開表示，企業若能在制度完善之外，「給離職員工滿意的離職金，很多事情就不會發生」，一句話點破產業內部最敏感、也最少被公開討論的員工離職管理問題，引發高度關注。

離職金談判成企業沉默痛點？林伯豐：處理好就沒事



根據《Yahoo！新聞》的報導，林伯豐指出，每家企業都有自己的資料管理規範，但最容易出問題的往往不是制度，而是「人心」。他直言，多數企業在處理高階員工離職時，只要把制度建好、尊重員工權益、給予合理補償，「不會有人願意冒著風險去做不該做的事」。他也提醒，跨國企業尤其要強化資料保護規則，避免在不同法制環境下出現漏洞。

羅唯仁風暴持續延燒 台積電低調蒐證不回應



這起風波源自75歲的研發大將羅唯仁，被爆料在退休前影印大批2奈米、A16、A14等超高機密資料帶走，隨後於10月底回鍋英特爾，引發「先進製程外流」巨大疑雲。台積電目前正自行蒐證，但截至截稿前仍未提供回應，態度極度低調。

市場人士形容，羅唯仁長年深入核心研發，此案若屬實，堪稱台積電史上最敏感、影響層級最高的內部機密案件。

企業內控該如何補強？林伯豐：制度與尊重同樣重要



面對外界提問企業該如何杜絕技術外流，林伯豐再次強調，「制度要做好，員工感受也要顧到」。包括內控流程、資料存取權限、人員離職審查、補償方案等，都是企業不能忽視的風險管理。這番談話被視為對當前風暴的另一層解讀，也反映出企業界長期存在但少被公開討論的離職管理問題。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

