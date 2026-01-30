市場發美食券帶動買氣 黃偉哲：臺南購物節破60億

搶農曆年前帶動市場買氣，30號上午台南市長黃偉哲，到水仙宮市場發放美食券，公布臺南購物節已經累積破60億，呼籲大家多買有更多中大獎機會；另外在佳里中山市場，副市長姜淋煌和藝人楊淨宇實地走訪品嚐在地美食，楊淨宇還替線上朋友喊禮物加碼，副市長表示會回去跟市長報告。

台南市長黃偉哲30號上午一大早臺南水仙宮市場前，民眾大排長龍，要來拿市長黃偉哲發放的美食券，市長邊發放還不忘提醒民眾要去消費，來市場也能參加臺南購物節。台南市長黃偉哲表示，現在網站的消費登錄已經超過60億，今年臺南購物節非常成功，要到三月一號為止，每個禮拜都有抽獎歡迎大家來抽獎。另外一頭，搶在農曆年前帶動市場買氣、鼓勵民眾提前採買年貨，在臺南佳里中山市場舉辦「臺南購物節-在地市場美食開箱直播活動」，邀請藝人楊淨宇實地走訪市場品嚐在地美食，並由副市長姜淋煌陪同導覽，透過直播方式提前為民眾開箱市場必吃美食與年節採買亮點，邀請大家年前多到市場走走，支持在地攤商。副市長姜淋煌表示，農曆年前是傳統市場最熱鬧的時節，佳里中山市場鄰近三級古蹟金唐殿，兼具歷史、人文與生活機能，是在地居民採買年貨的重要場域。市府持續推動市場環境改善，讓民眾能在舒適、安全的環境中安心採買年節所需，也希望透過活動宣傳，鼓勵民眾把年貨採買留在市場，帶動地方經濟循環。活動中搶先開箱佳里中山市場多家人氣攤商，從佳里魚翅羹、佳里米苔目・碗粿、伍興魚丸店，到深受歡迎的蘇記麻糬與春天米食坊，鹹食、甜點與飲品一次體驗，展現市場豐富多元的庶民美食魅力，也為民眾提供年前採買與送禮的實用參考。

藝人楊淨宇開心分享，第一次在農曆年前走訪佳里中山市場，就被熱鬧氣氛與多樣美食深深吸引，不僅能一次採買年貨、品嚐在地小吃，還能順手登錄消費參加抽獎，讓逛市場多了驚喜。經發局也邀請民眾年前多到臺南各地傳統市場採買年貨，支持在地攤商，一起參加臺南購物節，為新年增添更多好運與好菜。還替線上朋友喊禮物加碼，副市長表示大家如此熱情又有誠意，會回去跟市長報告，好好幫大家爭取福利。經發局張婷媛局長進一步說明，「臺南購物節」活動自即日起至3月1日止，只要於臺南市消費滿50元即可上網登錄參加抽獎，週週抽價值10萬元、月月抽價值80萬元及壓軸抽價值250萬元大獎外，另針對到公有零售市場使用數位行銷券之消費者，加碼推出「2,000元加菜金」抽獎活動，共計10名，讓民眾在年前採買、過年團圓之際，增添更多好康與驚喜。此外，臺南市政府經濟發展局及市場處也將於農曆年前持續推出一系列市場及商圈促銷活動，包括深受民眾喜愛的「新化年貨大街」等年節重點活動，結合年貨採買、特色小吃與節慶氛圍，邀請市民朋友把握年前時機走進市場與商圈消費，支持在地攤商與店家，共同為臺南經濟注入更多活力。

