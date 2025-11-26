市場看好降息前景！美股道瓊感恩節前漲314點 台積電ADR漲1.85%

感恩節假期前夕，美國股市26日走高，科技股的強勢復甦。 圖：達志影像／路透社

[Newtalk新聞] 感恩節假期前夕，美國股市26日走高，科技股的強勢復甦，及美國聯邦準備理事會（Fed）在12月降息的可能性增加，提振投資人情緒，美股在感恩節假期前連續第四個交易日收漲。道瓊工業指數上漲314.67點、0.67%，標普500指數上漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%，台積電ADR上漲1.85%，收在289.96美元。

綜合外媒報導，路透社一項調查顯示，分析師預期，在強勁的經濟、持續的科技產業強勢及聯準會寬鬆政策推動下，標普500指數從現在到2026年底可能上漲12%。芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，金融市場目前預期，聯準會在12月政策會議降息1碼的可能性超過80%。

廣告 廣告

美股26日收盤，道瓊工業指數終場上漲314.67點或0.67%，收在47427.12點。標準普爾500指數上揚46.73點或0.69%，收在6812.61點。以科技股為主的那斯達克指數揚升189.10點或0.82%，收在23214.69點。費城半導體指數勁揚185.28點或2.76%，收在6899.46點。

焦點個股方面，人工智慧（AI）巨頭甲骨文的股價上漲4.02%，提振了整體市場的漲幅。輝達上漲1.37%，從近期的回檔中反彈，AMD上漲3.73%，美股「七巨頭」之一的微軟公司上漲1.78%。美國股市28日感恩節休市，29日恢復交易，但交易時間將縮短，市場將於美國東部時間下午1點收盤。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美聯準會降息希望再度升高！美股道瓊大漲664點、台積電ADR續漲

華爾街傳聲筒：鮑爾非川普尋求降息的唯一障礙 聯準會決議將出現一項「空前」情況