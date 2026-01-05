市場看淡委內瑞拉影響 美股週一仍漲

▲美股週一普遍造好，道瓊工業指數收盤時漲將近600點，創下歷史紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國對委內瑞拉採取軍事行動，活捉委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）至紐約受審，將影響甚至重組委國石油產業，能源股大幅上漲。投資者押注川普政府此舉，應不致於引發更大的地緣衝突、從而擾亂市場，美股週一普遍造好，道瓊工業指數收盤時漲將近600點，創下歷史紀錄。

綜合《CNBC》等外媒報導，市場預期美國石油企業將從委內瑞拉石油基礎設施的重建獲益，能源巨頭雪佛龍（Chevron）5日股價收漲約5.11%，為升幅最大道指成份股；埃克森美孚（ExxonMobil）、康菲石油（ConocoPhillips）齊升逾2%；其他石油服務公司如SLB、Baker Hughes及哈利伯頓（Halliburton）的股價升幅則介於4.1%至9%之間。

CFRA Research首席投資策略師斯托瓦爾（Sam Stovall）認為，雖然短期內油價可能會因委內瑞拉政局動盪而被推高，但從長遠來看，最終或將改善全球石油改應鏈；百達資產管理（Pictet）高級投資顧問鄧畢克（Christopher Dembik）也指出，委內瑞拉的局勢對經濟影響有限，不足以對股市造成過大壓力。

Evercore ISI的政策分析師阿克斯（Matthew Aks）亦在報告中寫道，這是一起重要的地緣政治事件，但不太可能在短期內對市場產生重大影響，目前投資人對於川普的下一步行動偏向見招拆招，這種模糊與不穩定性已是司空見慣。

5日收盤，美股道瓊工業指數升594點或1.23%，報48977.18點；標普500指數升43.58點或0.64%，報6902.05點；那斯達克指數升160.19點或0.69%，報23395.82點；費城半導體指數收漲78.98點或1.07%，報7446.45點。

