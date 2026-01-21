市場真的太樂觀了？最新調查揭露經理人幾近「梭哈」，這個風險比AI泡沫更讓人擔心

儘管全球政經局勢詭譎多變，投資人仍沉醉於市場狂歡派對，樂觀情緒升至四年半最高水準。隨著對於全球經濟前景的看法改善，經理人手中現金部位同步下探至歷史低點，市場風險承擔意願明顯升高。

根據1月份美銀美林經理人調查，依據現金水位、股票配置比重與全球成長預期等指標所編制的「經理人情緒指數」，從上個月的7.3攀升至8.1，創下2021年7月以來新高。

現金水位創新低，避險意識跟著降溫

調查顯示，經理人現金水位由3.3%進一步下滑至3.2%，刷新歷史低點。相較之下，2025年4月與2022年10月市場情緒最為悲觀時，現金水位分別高達4.8%與6.3%。

廣告 廣告

與此同時，針對股市回調所設置的保護性部位也降至近8年來最低水準，反映市場對短期波動的防備明顯鬆動。

經理人最擔心的風險， 「地緣政治衝突」超越 「AI股票泡沫」 ​

雖然本次調查是在美國總統川普劍指格陵蘭議題發酵之前完成，但委內瑞拉、伊朗等地緣政治事件，已使「地緣政治衝突」躍升為經理人最擔憂的尾端風險，認同此一風險的比例達28%。

「AI股票泡沫」則以27%的比例緊追在後，成為另一項被高度關注的潛在衝擊來源。

​ 「做多黃金」重返 最擁擠交易 ​



在擁擠交易方面，「做多黃金」歷經三個月後，再度回到最擁擠交易的首位，「做多科技七雄」與「放空美元」分居第二、第三名。

至於最可能引發信用危機的風險來源，經理人點名私募股權與私募債券，其次為AI超大規模雲端供應商的資本支出，以及日本政府債券市場。

2026年經濟前景：多數押注「不著陸」

針對2026年整體經濟情勢，49%的經理人預期經濟將「不著陸」，44%認為將「軟著陸」，僅5%預期會出現「硬著陸」。

展望未來12個月，預期全球經濟成長力道將轉強的比例，由前月的淨18%大幅攀升至淨38%，同樣是2021年7月以來最樂觀水準。

企業獲利預期同步改善，認為全球企業獲利將好轉的比例，由淨29%升至淨44%，顯示經濟樂觀情緒已進一步轉化為對企業基本面的信心。

針對今年11月美國期中選舉結果，60%的經理人認為最可能出現「民主黨控制眾議院、共和黨掌控參議院」的分裂國會局面；另有16%預期將出現「紅潮」，即共和黨同時拿下參、眾兩院。

資產配置轉向：加碼股票、降低債券

在資產配置上，經理人對股票的配置由前月的淨42%加碼，進一步升至淨48%，創2024年12月以來新高。

不過，美股偏好略有降溫，美股配置由淨6%加碼轉為淨3%減碼；相對地，美股以外市場的吸引力升溫：

◎歐股配置由淨18%加碼升至淨25% ◎新興市場股票由淨39%升至淨40% ◎日股由淨4%減碼回升至淨3%加碼

科技類股配置則由淨21%小幅降至淨19%加碼

債券方面，減碼態度更為明確，配置比重由淨29%減碼進一步擴大至淨35%減碼。

配置策略：分散、平衡、掌握趨勢

富蘭克林證券投顧指出，2026年以來國際局勢持續緊繃，委內瑞拉、伊朗事件未歇，近期格陵蘭議題更為美歐關係增添新的關稅變數，對評價水準已經偏高的全球股市構成波動風險。但這類議題仍屬川普政府慣用的談判策略，預期美國與歐洲國家仍將透過外交途徑化解分歧。

另一方面，美國財報季正式展開，FactSet日前預估，S&P500指數第四季盈餘成長8.2%，將是連續第十季成長，顯示企業基本面仍具支撐力。

在投資布局上，富蘭克林證券投顧建議採取多元且穩健的配置策略，透過股票、債券與平衡型資產並行，美元與非美元資產並進，藉此因應市場波動並掌握2026年行情機會。

​富蘭克林證券投顧看好美國平衡型基金與非投資等級債券，並且認為科技、創新科技及生技類股仍具長線成長潛力；非美元資產方面，則持續關注新興市場與日本市場。

在商品資產上，地緣政治風險與逆全球化趨勢，使黃金具備分散風險的配置價值，建議於投資組合中適度納入。

更多風傳媒報導

