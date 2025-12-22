市場競爭白熱化！牛室炙燒牛排北部分店全數熄燈 板橋、林口同日結業

連鎖平價牛排品牌「牛室炙燒牛排」主打自助吧吃到飽與平價牛排，是許多家庭與學生族群的用餐選擇。（圖／擷取自官方臉書）

連鎖平價牛排品牌「牛室炙燒牛排」近日無預警關閉其在北部地區的所有據點，包含新北板橋府中店與桃園林口長庚店皆於12月21日結束營業。消息一出，引發不少在地民眾與常客的驚訝與惋惜，相關話題也在社群上引發討論。

「牛室炙燒牛排」板橋店已於12月21日正式結束營業。（圖／擷取自官方臉書）

根據官方臉書粉專公告，牛室此次結業是「為了尋找更適合的地點」，團隊正在調整營運策略，盼日後有機會重新與顧客見面。不過不少顧客指出，這樣的安排來得突然，有人甚至表示在結束營業前幾天還前往用餐，得知消息後感到難以接受。

廣告 廣告

「牛室炙燒牛排」自2018年自台中創立以來，以平實價格的排餐與多樣自助吧聞名，店內提供數十種熟食、炸物、甜點與飲料等，成為主打高CP值吃到飽的代表之一。當年甚至曾登上知名YouTube頻道「Joe是要對決」，受到網友與美食愛好者的關注。

板橋店自開幕以來一度人氣高漲，曾出現排隊超過一小時的盛況。然而此次關店前夕，店內推出票價優惠吸引人潮，仍未能挽回營運。部分熟客指出，近半年明顯感受到人潮減少，並提到「品質不如從前」，可能也是客源流失的原因之一。

至於此次北部據點全數熄燈，外界普遍推測與激烈市場競爭有關。今年在板橋地區，兩大本土牛排品牌「貴族世家」與「我家牛排」相繼開設大型旗艦店，提供上百種料理的自助吧與高性價比的套餐，成為強大競爭對手。有民眾認為，老字號品牌的進駐，對中型連鎖品牌造成壓力，難以維持既有顧客群。

除了競爭激烈外，也有聲音指出，房租成本與人事支出可能為品牌撤點的另一項原因。儘管北部門市全面熄燈，據了解，「牛室炙燒牛排」在中南部地區仍保有7家門市繼續營運。業界分析指出，未來該品牌或將調整策略，把重心轉移至競爭相對和緩的中南部市場，以穩定品牌發展。

過去曾吸引排隊用餐人潮的「牛室炙燒牛排」林口店黯然歇業。（圖／擷取自官方臉書）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

林聰明沙鍋魚頭湯裡有「超大蟑螂」！消費者吃一半崩潰想吐 業者道歉了

張文是校友！虎尾科大證實「109學年度畢業」 曝他在校期間表現

遭刺殺亡「騎士也是英雄」！ 網淚別忘了他：還揮手叫警察抓嫌犯