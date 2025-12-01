市場等降息觀望意味濃 台積電下跌10元、Google持續帶飛聯發科

台積電今日下跌5元。（圖／鏡週刊提供）

近期市場受到聯準會12月降息機率高帶動，主要指數紛紛站上均線，不過美股正逢感恩節假期，成交量較低，台股方面在一波漲勢後，也呈現資金觀望的情況，台積電下跌10元，台股下跌近100點。

投資人關心美股12月降息情況，目前外界預期降息機率高，但也不排除如果相關數據開出影響聯準會決議，今日市場呈現觀望情況，加權指數下跌接近100點。

台積電下跌10元，跌幅0.69%，股價來到1430元，鴻海下跌0.5元，跌幅0.22%，股價來到225元，台達電上漲7元，漲幅0.85%，聯發科則是持續上漲，漲幅1.43%，股價來到1415元。

聯發科近期在市看好Google TPU的影響下，重新受到資金青睞，外資也從大賣、降目標價後買回，同時調高目標價到1588元。聯發科上週連5漲達21.83%的佳績，據彭博報導，這是自聯發科2002年來的最佳紀錄，今日有望持續延續漲勢。



