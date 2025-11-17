市場聚焦輝達財報 台股收盤小漲49點收27447點！台積電漲15元至1445元

台股週一收盤僅小漲49.81點，以27447.31點作收。廖瑞祥攝



美國科技股上周五反彈，那指收紅，台積電ADR上漲0.93%。市場期待輝達本周公布的財報，對AI概念股展現支撐力道。台股今日（11/17）開高，甫開盤就大漲逾200點，早盤最高漲320點至27717點；10:00過後，指數漲幅收斂，尾盤賣壓沉重，收盤僅小漲49.81點，以27447.31點作收，漲幅0.18%，仍未收復5日線、10日線、月線。

美股道瓊工業指數14日下挫309.74點，收在47147.48點，跌幅0.65%。標準普爾500指數微挫3.38點，以6734.11點作收，跌幅僅0.05%。那斯達克指數小漲30.23點，以22900.59點作收，漲幅0.13%。費城半導體指數微跌7.53點，收在6811.199點，跌幅0.11%。

廣告 廣告

台積電上週五收在1425元，股價跌至1個月以來新低。今早開盤漲25元，最高漲35元至1460元，盤中漲勢收斂，尾盤又遭下殺，最後一盤被拋售達7,856張。收盤時漲了15元，以1445元作收，漲幅1.05%，仍在5日線、10日線、月線之下。單日成交張數達2萬6,536張。

主要權值股漲少跌多，鴻海跌逾2%，股價收在236元。富邦金、廣達、日月光投控、國泰金、中信金皆跌逾1%；台達電、兆豐金、聯電小挫。緯穎、智邦逆勢上揚逾1%，中華電亦小漲。

觀察各上市類股走勢，傳產股如玻璃指數跌近7%，電纜指數跌逾3%成重災區；生化、化工、生醫、鋼鐵、橡膠、航運股皆跌逾1%，僅油燃指數漲逾2%，其他傳產股漲跌幅低於1%。電子股僅半導體、網通2指數收紅，電通指數跌逾2%，光電、資服、其電3指數跌逾1%，電零、電腦週邊股小挫。金融股收盤小挫0.67%。

今日總成交值達5234.1億元，成交張數850萬張。委買張數2118萬張，委賣張數1190萬張。

09:40 發稿

14:02 更新收盤資訊

更多太報報導

【一文看懂】黃仁勳掀AI代理浪潮 引發產業大變革！「代理經濟」萌芽中

市場憂AI估值過高！美股暴跌 台股收跌506點 月線沉淪失守27400點

明年小股東可獲23元以上股利！ 台積電：每年、每季穩定且持續成長