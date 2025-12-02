市場藏天九牌賭場 警逮21人查扣毒品與70萬元賭資
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
新北市板橋警分局掌握轄區中興路1處市場，疑暗藏職業天九牌賭場，而且前後門設有監視器鏡頭，以監控外部動靜並管制人員出入。板橋警分局表示，由於賭場門禁森嚴、僅有熟客才能進入，完成蒐證後，昨（1）日夜間循線上門查緝攻堅，現場逮捕3名工作人員及18名賭客，查扣賭資69萬元、抽頭金4萬元、賭具天九牌、骰子、帳冊、點鈔機、監視器主機及鏡頭2支等物。還起獲依托咪酯及安非他命等二級毒品，成功瓦解隱身於市場內的不法賭博聚點。
板橋警分局表示，許姓男子涉嫌經營天九牌職業賭場，為掩人耳目，避免引起警方注意，還刻意選在市場內1處地下室，作為賭場據點。場內還設有2道門阻，還設有把風人員及監視器，使得查緝相當困難。員警見時機成熟，昨日夜間8時許，動員多名警力循線上門攻堅。員警衝入室內時，賭場人員與賭客們驚慌失措，更有賭客喊「慘了！輸錢又被警察抓，真倒楣」。
警方表示，員警清查後逮捕涉嫌主持賭局的53歲許姓男子，把風的55歲謝姓男子、清注的29歲林姓男子，以及場內18名賭客。訊後將許男等3人，依賭博罪嫌移送新北地檢偵辦。至於18名賭客，則依社會秩序維護法裁罰。
板橋警分局強調，為淨化社區環境，絕不容許任何罪行為，危害社會治安。將持續查緝掃蕩不法賭博及毒品等場所，全力維護轄區治安。另外也呼籲，民眾如有發現可疑場所，請即友善通報警方，建立社區聯防網域，共同打擊犯罪。
照片來源：新北市警方提供
桃園警取締車不停讓行人 近1萬900件行人事故大幅下降13.7%
