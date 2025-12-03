市場處專委踢環南攤商生財工具 洪婉臻要求公開道歉懲處

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】日前北市環南市場發生火災後，市場處官員多次巡視市場攤位，議員洪婉臻踢爆，一名市場處的何姓專委竟對攤商的流理台設備做出用腳踢的舉動，洪婉臻在議會痛批該名何姓專門委員是「耍流氓、耍官威」，公然踢人民的生財工具，並要求該名專委必須公開道歉，市府應立即給予懲處。

北市議員洪婉臻提供畫面指出市場處官員用腳踢攤商的生財工具。(洪婉臻辦公室提供)

洪婉臻指出，根據監視器畫面顯示，市場處何姓專委日前赴環南市場檢查時，僅因休攤攤商的流理台些微超出界線，就直接用腳踢踹攤位設備。她質疑，現場站滿市場處人員和警察，竟無一人出面制止，甚至有公務員幫忙調整位置。洪婉臻怒斥：「到底把攤商當什麼？這就是耍流氓！」

廣告 廣告

洪婉臻強調，在環南市場發生火災後，有攤商在內部群組抱怨，市場處對於火災疏失、停車費溢收等問題置之不理，卻反過來每天檢查並耍官威，引發攤商強烈不滿。洪婉臻表示，她從小在菜市場長大，深知攤商討生活的辛苦，她認為，公務人員即使再辛苦，也不能以這種方式對待攤商，官員踢人家的生財工具，已經超出應有的分際。

洪婉臻要求，何姓專委必須公開道歉，且市府應針對其耍官威的行為給予懲處，以維護攤商的尊嚴與權益。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光