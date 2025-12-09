市場觀望Fed利率決議 台股開盤上漲60點

▲ 台北股市今（9）日開盤上漲60.26點、來到28364.04點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 聯準會即將召開2025年最後一次政策會議，美國股市週一觀望氣氛濃厚，四大指數多數走低，唯獨費半指數上漲逾1%，帶動台北股市今（9）日開盤上漲60.26點、來到28364.04點。

大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.27點、來到262.64點。

權值股走勢分歧，權王台積電以平盤價1495元開出，隨後衝至1500元後翻黑；鴻海開盤上漲1元、來到233元；台達電開盤下跌3元、來到976元。

市場普遍押注聯準會本週將再度降息。根據CME Fed Watch，交易員預估週三有88%機率降息，明顯高於一個月前的67%，顯示降息信心在近期通膨走弱背景下持續升溫。

上週公布的9月個人消費支出物價指數PCE溫和，進一步提升市場風險偏好，使主要指數連續兩週收高。儘管市場預期高度一致，聯準會內部仍對政策路徑保有分歧，特別是在應優先關注勞動市場或通膨之間出現分歧。

儘管聯準會內部對政策路徑仍有分歧，部分官員對通膨仍然偏高保持擔憂，但多位具影響力的決策官員表態支持今年第三次降息，使市場預期更加鞏固，不過，2026年的政策前景仍存不確定性。

美股四大指數多數走低，道瓊指數下跌215.67點或0.45%，收47739.32點，那斯達克指數下跌32.224點或0.14%，收23545.904點，標普500指數下跌23.89點或0.35%，收6846.51點，費半指數上漲80.38點或1.10%，收7375.22點。

科技五大巨頭多數收低，Meta下跌0.98%，蘋果下跌0.32%，Alphabet下跌2.29%，微軟上漲1.63%，亞馬遜下跌1.15%。半導體股普遍走高，AMD上漲1.44%，博通上漲2.78%，輝達上漲1.73%，應用材料上漲0.06%，高通上漲0.29%，美光上漲4.09%。

台股ADR多數收高，台積電ADR上漲2.43%，日月光ADR上漲3.48%，聯電ADR上漲0.37%，中華電信ADR下跌0.86%。

