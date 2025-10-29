市場評估美庫存與俄制裁 國際油價上揚

其他人也在看
「影子艦隊」開到一半緊急掉頭! 制裁發威 俄、伊運油350億美元 美出手斷鏈
[Newtalk新聞] 在美國對俄羅斯與伊朗加強能源制裁之際，一張橫跨歐亞、暗中運送被制裁石油的「影子艦隊」（Shadow Fleet）網路逐漸浮出水面。根據《路透社》與《彭博社》最新調查，這個由私人保險公司、匿名註冊船隻與隱秘航線組成的灰色體系，已在過去兩年間協助運輸超過 350 億美元的俄羅斯與伊朗石油。 報導指出，這張網路的關鍵節點之一，是一家名為 Maritime Mutual 的紐西蘭公司。該公司由英國海事保險家族保羅·蘭金（Paul Rankin）經營，為全球約六分之一受到西方制裁的油輪提供保險服務。根據能源與清潔空氣研究中心（CREA）數據，自制裁實施以來，這些受保船隻共運輸了 167 億美元的俄羅斯石油與 182 億美元的伊朗石油。 前美國財政部制裁調查員、大衛·坦南鮑姆（David Tannenbaum）警告，這些「影子艦隊」正在削弱國際制裁體系的效力，「他們是全球能源暗流的真正中樞，隱身於國際海域與保險制度的灰色地帶。」 若美歐聯手切斷影子艦隊的保險與再保險渠道，俄羅斯與伊朗的能源出口將受到實質重創 圖 : 翻攝自X 不過，美國最新一輪針對俄油出口的制裁似乎已經開始新頭殼 ・ 4 小時前
三重果菜市場改建爭議 侯友宜將找民代共同面對
（中央社記者王鴻國新北29日電）三重果菜市場原地重建或遷建爭議，民進黨市議員陳啟能認為應原地重建。市長侯友宜在議會答詢，總質詢後將找三重、蘆洲民代溝通，共同面對。中央社 ・ 19 小時前
侮辱國旗案停止訴訟多年未果 高院未等釋憲重審宣判
「台灣國」成員陳儀庭等人，10年前的國慶日在新北市中正橋上割損多面國旗，被依侮辱國旗罪起訴後，全案在2017年台灣高等法院承審法官裁定停止審理、聲請釋憲，但多年沒有結果，日前合議庭裁定重新審理，並在今（29）日做出宣判，也是繼憲法法庭未有運作後，罕見沒等釋憲結果，恢復審理做出的判決案例。公視新聞網 ・ 19 小時前
輸出入銀行與羅馬尼亞CEC Bank SA簽轉融資合約
【記者郭襄陽台北報導】輸出入銀行與羅馬尼亞CEC Bank SA簽訂轉融資合約，攜手協助廠商拓展羅馬尼亞市場。為協助我國廠商拓展出口貿易及拓銷羅馬尼亞市場，輸出入銀行與羅馬尼亞CEC Bank...自立晚報 ・ 11 小時前
未及領海外 海纜七法挨批修半套
台灣周邊海纜頻遭漁船破壞，立院經濟委員會29日排審「海纜七法」相關修正草案，但立法院法制局指出，法條未規定領海外我國海纜被破壞的處罰行為，建議修正，經濟部、數位部坦言如此修法易引發管轄權爭議。在野立委批評，若領海外電纜遭破壞無法可管，修法等於只修半套，恐怕又只是在操作意識形態。中時新聞網 ・ 11 小時前
美國宣布新一輪對俄制裁 重點針對兩家石油公司
美國政府周三（29 日）宣布對俄羅斯實施新一輪制裁，重點針對俄羅斯兩大石油巨頭——盧克石油公司與俄羅斯石油公司。鉅亨網 ・ 10 小時前
國家安全局副局長柯承亨准辭 張元斌接任
(記者謝自宗台北報導)總統府今（29）日發布總統令，國家安全局副局長柯承亨已准辭職，應予免職。任命張元斌為國家安全局副局長。此令自中華民國114年11月1日生效。張元斌是中央大學資訊管理研究所...自立晚報 ・ 11 小時前
石油供應過剩疑慮加深 國際油價收黑
（中央社紐約28日綜合外電報導）投資人對石油供應過剩的疑慮加深，使日前美國制裁俄羅斯石油出口帶動的強勁漲勢消退，國際油價今天收黑。中央社 ・ 1 天前
坣娜病逝! 紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲
生活中心／孟嘉美、蔡明政 台北報導演藝圈又傳出令人不捨的消息。資深玉女歌手，娜，深受紅斑性狼瘡所苦，傳出日前不敵胰臟癌，在10月16日病逝，享年59歲！死訊獲圈內好友證實，民歌歌手鄭怡更透露生命最後一刻，娜老公陪在他身邊。目前傳出娜追思會，將在12月15舉行。民視 ・ 16 小時前
美原油庫存減少+成品油需求韌性，紐約與布蘭特期油亞洲盤小彈0.3%
【財訊快報／陳孟朔】兩大期油繼上日同跌1.9%、連續第三個交易日收黑後，在週三亞洲電子盤初止穩小彈約0.3%。紐約12月期油漲0.16美元或0.3%，報每桶60.31美元；布蘭特12月期油最新報64.58美元，上漲0.18美元或0.3%。市場人士表示，連跌後的技術性超賣與逢低承接，推動早盤回補。分析師指出，前一日回落主因在於供需層面的不確定：一方面，市場消化針對俄油企業的制裁影響與實際供應干擾之間的落差；另一方面，石油輸出國家組織和盟友(OPEC+)傳出12月可能小幅增產的討論，壓抑多頭動能。投資人仍在權衡「制裁收縮供給」與「增產釋放產量」的拉鋸。初步庫存顯示，美國石油協會(API)公布最新庫存報告顯示，上週美國原油庫存減少約400萬桶、汽油與蒸餾油同步下降，但紐約期油交割地的庫欣區原油庫存增加約170萬桶，呈現去庫與庫存再配置並存的格局。市場人士認為，成品油去庫反映需求韌性，有助油價在關鍵支撐區企穩。另一方面，聯準會(Fed)週三將結束為期兩天例會，市場押注再度降息25個基點，美元指數連二跌，有利以美元計價的大宗商品；同時，本週美中互動與關稅議題的進展，亦牽動風險偏好與能源需求預期，財訊快報 ・ 1 天前
堅守和平 鄭麗文反對國防預算沒上限
記者劉晴文∕南投報導 國民黨主席當選人鄭麗文二十九日到南投參加感恩餐會…中華日報 ・ 17 小時前
統計數據真空下 意見分歧的聯準會降息0.25個百分點、12月停止縮表
美國聯邦準備理事會（Fed）週三宣布降息1碼（0.25個百分點），符合預期。這次聯準會是在政府關門、缺乏最新經濟數據的情況之下「摸黑」降息，有理事甚至要求停止降息。太報 ・ 11 小時前
三寶媽昆凌苗條祕訣公開！「自律飲食＋運動」養出好身材，中醫提醒這3點要注意
身為三寶媽的昆凌，生完三胎依舊維持苗條體態，令人驚嘆。她在近期公開活動中透露，祕訣不靠極端節食，而是聰明飲食與穩定運動並行。像是三餐有一套自己的進食規則，早上吃高蛋白與低GI碳水（像水煮蛋、香蕉、黑咖啡），中午則讓自己開心享受想吃的食物但不過量，晚上則完全戒澱粉、以蔬菜與蛋白質為主。姊妹淘 ・ 1 天前
微軟設定失誤導致雲端中斷 客戶端網站異常
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）微軟公司（Microsoft）表示，因「無意間的設定變更」影響了旗下廣泛使用的Azure服務，以致雲端用戶今天遭遇大規模服務中斷。中央社 ・ 11 小時前
【能源盤後】上揚
（中央社台北2025年10月30日電）投資人評估美國庫存大幅下降，以及西方制裁俄羅斯主要原油生產商帶來的影響，國際油價今天上揚，結束3連跌。紐約商品交易所西德州中級原油12月結算價上漲0.6%，收報每桶60.48美元。倫敦北海布倫特原油12月交割價揚升0.8%，收在每桶64.92美元。中央社財經 ・ 10 小時前
裝濾水器後自來水該不該煮沸再喝？ 兩派網友戰翻專家解答了
一名女網友對朋友家將自來水煮沸後飲用的習慣感到驚訝，並將此經歷分享至網路，引發了兩派網友對於自來水是否需要煮沸的熱烈討論，鏡週刊Mirror Media ・ 8 個月前
影子油輪也擋不住！川普制裁下 俄羅斯石油收入要崩壞了？印度會背叛嗎？
美國總統川普近期對俄羅斯石油巨頭俄羅斯石油公司 (Rosneft) 與 Lukoil 實施制裁，試圖透過經濟手段遏制俄國在烏克蘭戰爭中的軍事行動，此舉迅速在印度與中國能源市場引發連鎖反應，兩大原油進口國的企業與決策層正面臨地緣政治、經濟利益與戰略考量的多重博弈。 根據產業內部消鉅亨網 ・ 1 天前
裕民攜英商 攻離岸風電運維母船服務
裕民航運跨足離岸風場運維母船服務，搶賺綠金。裕民旗下裕民風能、英國Purus集團旗下全球離岸能源海事服務商，29日宣布成立合資公司UPO，加速拓展台灣及亞太區離岸風電市場。UPO起手式，是先砸下約50億元訂製兩艘海洋風電運維母船（CSOV），專為台灣海域嚴峻風、流、浪條件設計，搶客戶。工商時報 ・ 11 小時前
對Rosneft與盧克石油制裁發酵，FGE示警短期油市恐遇亂流
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，諮詢公司FGE NexantECA在最新報告中表示，目前仍在進口俄羅斯原油及成品油的主要國家，未來很可能會繼續購買，但前提是他們能獲得證明文件，確認所購原油並非來自盧克石油（Lukoil）或俄羅斯石油公司（Rosneft）。FGE預期，未來6至8週內將出現「嚴重貿易摩擦」，原因在於現階段仍從Rosneft與盧克石油採購原油及成品油的買家，將被迫尋找其他替代來源。該機構估計，可能有多達每日100萬桶原油在11月與12月期間被擱置，難以找到買家。儘管針對Rosneft與盧克石油的制裁在短期內「大幅增加不確定性」，但FGE指出，一旦這些受限石油找到替代運輸路線與新市場，油價的支撐效應預計將在6至8週後逐步減弱。財訊快報 ・ 6 小時前
鮑爾放鷹 美股收盤走勢分歧
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）再次降息1碼，但主席鮑爾（Jerome Powell）表示，12月降息並非板上釘釘，美股主要指數今天收盤走勢分歧。中央社 ・ 11 小時前