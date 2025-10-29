市場評估美庫存與俄制裁 國際油價上揚

[Newtalk新聞] 在美國對俄羅斯與伊朗加強能源制裁之際，一張橫跨歐亞、暗中運送被制裁石油的「影子艦隊」（Shadow Fleet）網路逐漸浮出水面。根據《路透社》與《彭博社》最新調查，這個由私人保險公司、匿名註冊船隻與隱秘航線組成的灰色體系，已在過去兩年間協助運輸超過 350 億美元的俄羅斯與伊朗石油。 報導指出，這張網路的關鍵節點之一，是一家名為 Maritime Mutual 的紐西蘭公司。該公司由英國海事保險家族保羅·蘭金（Paul Rankin）經營，為全球約六分之一受到西方制裁的油輪提供保險服務。根據能源與清潔空氣研究中心（CREA）數據，自制裁實施以來，這些受保船隻共運輸了 167 億美元的俄羅斯石油與 182 億美元的伊朗石油。 前美國財政部制裁調查員、大衛·坦南鮑姆（David Tannenbaum）警告，這些「影子艦隊」正在削弱國際制裁體系的效力，「他們是全球能源暗流的真正中樞，隱身於國際海域與保險制度的灰色地帶。」 若美歐聯手切斷影子艦隊的保險與再保險渠道，俄羅斯與伊朗的能源出口將受到實質重創 圖 : 翻攝自X 不過，美國最新一輪針對俄油出口的制裁似乎已經開始

新頭殼 ・ 4 小時前