市場連環火！澎湖北辰市場凌晨陷火海 9車21人緊急滅火6攤全毀

離島澎湖最大公有市場馬公市北辰市場13日凌晨又驚傳火警！這起突如其來的大火在短短數分鐘內吞噬多個攤位，火光照亮整個市場上空，濃煙不斷竄升，現場警報聲大作，攤商與住戶驚醒逃離，場面一度十分混亂。

澎湖縣政府消防局指出，今凌晨1時18分接獲報案，指稱馬公市大智街18巷4號前方市場區起火。消防單位立即出動第一大隊、馬公、澎南及白沙等分隊，共8車19人前往現場搶救，副大隊長朱偉靖親自坐鎮指揮，另由馬公港務消防分隊增援1車2人，總計9車21名消防人員聯手滅火，展現高度警戒與救援效率。

由於市場結構為密集攤位形式，火勢蔓延速度極快，消防人員抵達後立即拉水線灌救並封鎖周邊道路，防止閒雜人等靠近。經過約40分鐘奮戰，火勢在1時54分獲得控制，於2時01分完全撲滅。初步估計燃燒面積約40平方公尺，共造成6處攤位嚴重受損，所幸並無人員傷亡。

針對起火原因與財物損失，澎湖縣消防局已交由火災調查科進一步勘驗。由於近期全台市場火警頻傳，不少民眾擔心是否為老舊電線、設備過熱或安全管理疏失所致。地方攤商更心有餘悸，直呼「好在沒人受傷，不然後果不堪設想！」

消防單位也再次呼籲，公有市場因多為老舊建築與密集攤販，應加強電線定期檢測與滅火器維護，避免悲劇重演。

