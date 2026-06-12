市場進修正期 業界盼打房政策鬆綁

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央行理事會將於下周召開，對不動產的信用管制是否部分鬆綁，引發外界關注。（本報資料照片）

央行下周將召開第二季理事會，在房市交易持續降溫、銀行房貸水位居高不下之際，不動產選擇性信用管制是否出現鬆綁訊號，成為市場最關注焦點。從建商、代銷到房市專家，近期紛紛呼籲政府重新檢視近年接連祭出的打房措施，認為當前市場環境已與房價飆漲時期大不相同，在投資客退場、交易量萎縮之下，政策重點應由「抑制過熱」轉向「穩定市場」，避免過度緊縮影響自住需求與產業正常發展。

國揚集團總經理彭邵齡表示，近年政府接連祭出選擇性信用管制、房地合一稅及囤房稅2.0等措施，確實達到抑制市場投機效果，但目前房市已進入修正與盤整階段，銀行授信緊縮不僅影響購屋民眾，也增加建商資金調度壓力。在市場環境與前幾年熱絡時期已大不相同的情況下，相關政策應適時檢討。

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建商囤房稅 超級不正義

針對外界討論信用管制鬆綁方向，彭邵齡認同市場大老先前提出的看法，認為若央行考慮調整管制措施，應優先檢討高價住宅貸款限制及第二戶貸款限制，而非持續全面性緊縮資金，讓真正有居住需求的民眾也受到影響。對於囤房稅政策，彭邵齡更直言「超級不正義」。她表示，政府積極推動居住正義，但建商持有待售成屋與一般民眾囤積房屋的概念並不相同，房屋對建商而言是產品，而非刻意囤積的資產，如果市場條件允許，業者當然希望盡快銷售回收資金。

建商持有成屋期間需負擔房屋稅、地價稅、水電費、管理費及維護成本相當高昂，彭邵齡表示，目前房地產業除面臨囤房稅外，還須負擔房地合一稅等稅負，加總整體稅負高於許多產業，幾乎一半獲利都交給政府。

自住者權益 應合理滿足

另一方面，甫出任台北市代銷公會理事長的張麗蓉也指出，台灣房市未來最重要的課題並非房價漲跌，而是如何建立健康、穩定且永續發展的居住市場。她表示，政府透過政策抑制短期投機、維護金融秩序，方向值得肯定，但同時也應關注首購族、換屋族及真正自住需求者的居住權益，讓合理需求能夠被支持與滿足。

另有不動產業者認為，高價住宅與一般住宅的貸款政策應一致看待，畢竟政府已透過新青安貸款、社會住宅等政策照顧青年與中低收入戶購屋需求，在目前市場投資客已明顯退場情況下，不應再以過度信用管制方式壓抑市場正常運作。

至於最新市況，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，進入520檔期後，建商推案態度明顯轉趨積極。5月北台灣預售市場新案推案量超過800億元，相較4月不到400億元幾乎倍數成長，其中包括新竹縣竹北市及竹東鎮兩筆總銷超過百億元的大型建案，成為市場焦點。

指標案登場 盼買氣回籠

陳炳辰分析，若央行後續釋出不再加碼打房訊號，市場有機會比照2016年房地合一稅上路後的發展軌跡。當時在重稅制度建立後，政府逐步調整政策方向，房市也逐漸走出低迷。如今在市場已修正一段時間後，若信用管制態度出現軟化，加上近期股市震盪使部分資金尋求新的配置方向，房市不排除迎來新一波轉機。

陳炳辰指出，下半年雙北地區包括南港、大安、中和、新店，以及桃園龜山、新竹東區等地都將有指標案陸續登場，可望成為觀察市場是否回溫的重要指標。目前北台灣待售建案數量仍高達1575案，建商普遍期待買氣回籠。不過值得注意的是，目前市場開價與成交價之間價差仍多控制在一成以內，尚未出現明顯降價現象，若未來政策轉向、買氣回升，後市勢必要留意報復性買房的價格翻揚局面。