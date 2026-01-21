市場進入「轉單＋題材輪動」？專家點名3族群：長線機會多





冠軍操盤手楊雲翔在臉書粉專發文表示，觀察市場，現在已進入「轉單＋題材輪動」的階段，他特別關注三個方向：重電、網通，還有功率元件相關族群。

楊雲翔說明，重電題材不是短線炒作，而是結構性問題。美國現在面臨變壓器嚴重缺貨，缺口甚至高達三成，而且這個供需失衡的狀況，市場預期會一路延續到2030年。光是中國變壓器的出口值，在2025年就已經接近兆元規模，這對台灣相關供應鏈來說，就是長線機會。

楊雲翔提到，在這個架構下，龍頭公司近期公布的單月獲利數字，已經讓市場開始重新估算未來的獲利空間，訂單能見度甚至看到2028年。當市場開始把「明年很難估」的公司，用實際數字攤開來看，本益比自然就會往下修正，這也是為什麼股價能站上新高的原因。

楊雲翔坦言，如果覺得龍頭價格已經偏高，小資族可以留意變壓器與台電、資料中心擴建高度相關的公司。不只是美國缺電，台灣同樣缺電，台電擴廠、美系雲端服務商在台灣設立資料中心，電力相關標案持續釋出，變壓器與電線電纜都會受惠。這一塊裡面，其實還有不少本益比偏低、位階落後的公司，市場才剛開始注意。

楊雲翔提到，再來是網通。這一塊的轉折點其實非常明確。美國早在前幾年就已經把中國網通設備排除在供應鏈之外，現在歐盟也正式啟動相關法規，未來在歐洲市場，原本占比不低的中國廠商也會因政策被迫退出。

楊雲翔指出，這樣的結果就是轉單，而且是大規模轉單。對台灣網通廠來說，歐洲會變成新的成長引擎。過去網通族群因為記憶體價格下修而跌得很深，但現在關稅與庫存的利空已經反映完，搭配轉單與新規格需求，基本面開始出現變化。

楊雲翔直言，他特別留意的是歐洲比重高、同時又兼具資安與通訊技術的公司。現在電信商對資安認證的要求非常高，只要拿到國際認證，競爭門檻就會被拉開，這種公司一旦放量突破，安全性相對高很多。

楊雲翔指出，最後是功率元件。第三代半導體像碳化矽，未來性沒有問題，但現階段很多公司還在虧損，短線比較偏題材。反而是已經有實際獲利的功率元件族群，更值得留意。

楊雲翔分析，尤其是MOSFET這一塊，本來就已經出貨到AI伺服器，接下來還有AIPC與48伏架構的新規格需求。這類公司有真正的EPS、本益比不高，技術面又出現碗形整理後的放量突破，外資也開始明顯進場，風險結構相對健康。

楊雲翔強調，現在不只是單一族群一路噴的行情，而是重電、網通、功率元件這種「有政策、有訂單、有獲利」的族群輪動接棒。他說，「選股的重點，還是回到位階、獲利與量價結構，而不是追最熱的名字。」

